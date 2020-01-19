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除夕前大回暖！中南部飆上30°C　春節天氣不妙...各地下雨趨勢出爐

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲冷氣團逐漸減弱，到除夕前各地一路回暖，中南部高溫可達27-30度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局指出，冷氣團將逐漸減弱，周一下午起到除夕，全台將會有一段日漸溫暖且相對穩定的天氣，很適合家家戶戶大掃除、採辦年貨。不過，初一至初二這段期間，東北季風增強、水氣再增多，屆時北東將變天轉雨，連中南部雲量也增多，天氣轉不穩定。

氣象預報員王品翔指出，周一仍受冷氣團影響，迎風面北台灣及宜花水氣偏多，屬於多雲偶有短暫雨天氣，高溫僅有17-20度，中南部為多雲到晴，高溫可來到25-27度。不過，夜晚清晨要留意輻射冷卻效應影響，西半部尤其是中南部局部地區，仍有11-12度左右低溫出現機率。

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲除夕前各地回暖，但初一至初二水氣增多將變天，北東下雨機率高，其他地區雲量也偏多。（圖／中央氣象局）※點圖可放大

周二冷氣團減弱後，一直到周五除夕，台灣吹偏東風或偏東南風，各地溫度明顯回升，北台灣及東半部高溫可到25-27度，中南部更會上看27-30度，整體天氣穩定，僅東半部偶有局部短暫雨。

不過，周六、下周日，也就是初一至初二這段期間，水氣將增多，東北季風也有增強趨勢，中部以北及東半部地區將變天，轉為有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。至於春節後期的天氣不確定性高，氣象局將持續觀察。

另外，21日起中南部地區，22日至25日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，建議開車及搭機的朋友注意路況及航班資訊。

▲▼春節天氣。（圖／翻攝自台灣颱風論壇FB粉絲專頁）

▲春節天氣。（圖／翻攝自台灣颱風論壇FB粉絲專頁）

天氣粉專台灣颱風論壇指出，目前看來春節的天氣下雨訊號穩定又明顯，天氣看起來不太樂觀，出門走春要有雨天備案。除夕（24日）之前一天比一天溫暖，中午甚至有點熱，早晚涼，日夜溫差大。各地晴朗，東部偶飄雨。

初一（25日）至初二（26），鋒面通過，水氣增加，雲量增多，漸漸有下雨機會，溫度稍稍下降。初三（27日）至初四（28日）南方水氣北上，水氣更多，全台有下雨機會，較為濕涼，天氣非常不穩定。

天氣風險則分析，周一開始冷氣團就會逐漸減弱，雖然北部、中部清晨仍有12-13度低溫，但白天氣溫回升的會比較明顯，北部也可能見到陽光。預估下周每天氣溫都會不斷回升，而且全台灣天氣都相當穩定、降雨機會低，到除夕當天甚至有25-27度，非常溫暖、甚至有點熱的天氣。大家可以把握下周的好天氣進行居家大掃除、曬洗衣物，除舊布新。

除夕過後，春節連假的天氣可能出現轉折。預估大年初一、初二會有鋒面接近台灣，氣溫可能還不會明顯變化，但北部的降雨機會提高。初三、四冷空氣伴隨潮濕水氣影響，全台灣可能都有明顯降溫、轉雨的機會，天氣不穩定。

天氣風險說，「什麼時候變天、會變多冷、雨要下多久」，目前還沒辦法明確預報，但趨勢上在連假後段，也就是初一、初二後，全台灣天氣都可能轉差，行程規劃上可以多加留意。

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