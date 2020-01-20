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「6星座」3月前偏財運旺到爆！買彩券、刮刮樂、打牌...錢就滾滾來

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6星座3月前偏財運超旺，可好好把握。（示意圖／報系資料庫）

▲6星座3月前偏財運超旺，可好好把握。（示意圖／資料庫）

圖文／CTWANT

跨入2020年萬象更新，許多人也會在農曆過年時買彩券試試手氣。星座專家唐綺陽表示6個星座在今年前3個月有偏財運，笑說：「就是不勞而獲之財，比如說有的人中獎、刮刮樂、發票，或是投資放在那裡，沒花什麼力氣，就生個利息或紅利，或是別人送禮給你。」

第三名：射手座、巨蟹座

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唐綺陽表示目前射手座的偏財運尚未開始，但情人節過後的財運超好。巨蟹座則是股票、紅利等投資或是類似得到遺產、收到禮物，或另一半賺錢，自己也跟著沾光。

射手座的偏財，從情人節過後會變超好。（圖／女人我最大YouTube）

▲射手座的偏財，從情人節過後會變超好。（圖／女人我最大YouTube）

第二名：水瓶座、雙魚座

水瓶座的偏財運較晚，大約從2月中開始大爆發，唐綺陽建議在偏財運到來之前可以到廟裡拜拜、多做善事、幫助弱勢族群，都可以增加財運。

唐綺陽表示雙魚座正「當季」，最近的偏財運則是「眾人財」，直言：「倘若非賭不可，網路賭可能效果會好一些。」例如網路上的抽獎、業績也不錯，過年擺個攤子賺外快，說不定也會不錯。

雙魚座倘若非賭不可，網路賭可能效果會好一些。（圖／女人我最大YouTube）

▲雙魚座倘若非賭不可，網路賭可能效果會好一些。（圖／女人我最大YouTube）

第一名：牡羊座、摩羯座

唐綺陽表示牡羊座最近的運勢都不錯，尤其財運，打牌的話要選有貴氣的人，「一次贏多一點比較重要。」指出1月15日之前一般的人偏財運都不錯，之後想要延續，就找大咖打牌。不打牌的話就拜年，長輩會給好東西。

摩羯座在今年前3個月的偏財「帶有努力的特質」，比如藝人的尾牙場接比較多、價錢也比較好，唐綺陽說：「1月20日之前搶正財，1月20日之後搶偏財。」

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