妻代癌逝夫贈薩克斯風…天韻樂團演奏《感恩的心》！團長噴淚：這故事編劇寫不出





▲天韻志工樂團獲贈薩克斯風、黑管，表示會宣揚這份愛。（圖／天韻志工樂團提供，以下同）



記者陳羿妏／採訪報導

楊姓男子2019年12月底因罹癌離世，在世時曾交代妻子將心愛的薩克斯風轉贈給天韻志工樂團，只因為在內湖三軍總醫院治療期間都會聆聽天韻的演奏，希望可以透過樂團的表演，將薩克斯風發揮最大作用。對此，天韻樂團長李自中表示，預計過年後，將使用楊先生的樂器演奏，由團員蔡彼特負責吹奏《感恩的心》作為指定曲目，「宣揚楊先生大愛」，而楊太太目前仍悲傷中，因此不確定是否能邀約對方到現場來聆聽。

李自中接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，今年1月7日早上10點進公司時，接到楊太太的來電，聲音微弱的詢問「你是李團長嗎？」，詢問下才得知，楊姓夫妻倆共同經營素食店，楊先生1年多前罹癌，生前喜歡吹薩克斯風，交代妻子要把樂器贈送給天韻，並強調絕對不能收任何一毛錢。李自中見到楊太太並收下薩克斯風準備離去時，對方從車廂內還拿出黑管說，「我先生買這套黑管後，沒吹幾次就住院，因此也想把它贈送給天韻」。

▲李先生贈送的薩克斯風、黑管。



李自中提到，回程中他根本無法止住淚水，心情非常複雜，到公司後甚至不敢打開樂器盒，感嘆表示「這個故事連編劇都寫不出來」。李自中說，雖然悲傷，還是收下這份「慈悲的遺物」，除了非常感謝楊先生的大愛之外，也保證會選在人多的場合宣揚這份愛，將這支樂器發揮到最大的價值，並強調這也是天韻樂團堅持的核心價值「天地無私，人間有愛」，希望可以透過愛心交織、溫暖整個台灣。





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▲由天韻團員蔡彼特使用李先生的薩克斯風，演奏「感恩的心」。

李自中表示，自己5年前因為想暫時放下工作，另尋興趣，因此學了薩克斯風，在一場誤打誤撞的表演後，2015年3月14日成立了天韻志工樂團，目前團員共有14名，除了到醫院、老人院、孤兒院等義演，他們也曾在全台共21個火車站表演，與當地藝術文化合作，而樂團目前已經考取街頭藝人證照，取得歌曲公播權，截至目前為止，5年來已經演出共400多場。

▲天韻志工樂團受邀至飯店尾牙演奏。

▲團員們練習。

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