吳志揚參選立委　薩克斯風吹奏「你是我兄弟」和選民博感情

▲吳志揚參選立委，吹奏SAX風和選民博感情爭取選票。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選日逼近，國民黨提名的桃園市第二選區立委參選人吳志揚，17日於大園成立競選聯絡處暨志工誓師大會。議長邱奕勝、前新北市長朱立倫、立委廖正井以及市議員徐其萬等藍營支持者，千人前往參加。吳志揚以薩克斯風吹奏「你是我兄弟」歌曲，期選民像兄弟般相挺，送他進國會為地方爭取建設，大家一起奮鬥過好日子。

▲朱立倫強調，吳志揚具備立法與行政的豐富經驗。（圖／記者楊淑媛翻攝）

吳志揚說，大園是台灣連接世界的國門之都，大園人過好日子，台灣人才有好日子；大園建設好，外國人才會覺得我們是個繁榮的國家，這些年的人生的歷練讓他變得更有智慧來處理複雜的政治議題，他會秉持著正派、善良的精神繼續為桃園打拼，擔任每位鄉親的靠山！

朱立倫、邱奕勝、廖正井及徐其萬都稱讚吳志揚擔任過3屆立委、5年縣長，是桃園政壇經驗與行政資歷最完整的立委候選人。廖正井說，朱立倫和他一起站出來支持吳志揚，代表「立」「正」讚好的意涵，吳志揚不僅是哈佛大學的法學碩士，更是執業律師，多年來都在桃園服務，了解桃園需要什麼，更知道如何向中央爭取資源，在他的幫助下大園一定可以發展的更快速！

▲邱奕勝表示，桃園能夠升格首先得感謝吳志揚跟當時任行政院副院長的朱立倫。（圖／記者楊淑媛翻攝）

朱立倫則強調，吳志揚具備立法與行政的豐富經驗，他和吳志揚擔任桃園縣長期間，共同完成五楊高架、國道二號拓寬等重大交通建設，大園國際高中也是他和吳志揚擔任縣長期間所興建。桃園航空城的延宕，不僅使相關建設延後，也拖慢了大園地區的發展。

▲吳志揚參選立委，吹奏SAX風和選民博感情爭取選票。（圖／記者楊淑媛翻攝）

邱奕勝表示，桃園能夠升格首先得感謝吳志揚跟當時任行政院副院長的朱立倫，大園航空城的規劃，也是由吳志揚跟朱立倫扮演關鍵的角色，以吳志揚的經驗與經歷，對任何機構的業務及運作方式都瞭如指掌，請大家給肯打拼的吳志揚一個機會。吳志揚大園競選總部主委、市議員徐其萬感謝大家熱情的參與，並歡迎大家在12月7日競選總部成立時持續來相挺！