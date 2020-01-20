彰化青農割愛「大牛」　1輛2萬不二價「非誠勿擾」

▲高一鑫大牛車割愛2萬元。（圖／高一鑫授權提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪州鄉青農高一鑫飼養3頭牛，農場內有多輛牛車，日前在臉書po網牛車1輛要割愛，還寫下「牛車出售售價20000非誠勿擾不議價」，這輛牛車雖然比不上「大牛」超跑，但它已經超過50歲，全部用櫸木打造，絕對是輛超級堅固耐用的骨董車；他說，一切靜待有緣人，賣了心裡也嘸甘啦。

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▲高一鑫牛車割愛2萬元。（圖／高一鑫授權提供）

高一鑫說，這輛牛車當初是從芳苑一處養牛人家購得，這類型牛車，全台所剩無幾，堪稱「國寶級骨董車」，櫸木打造底盤全部用鐵打造堅固耐用，它經歷了台灣半世紀以來的文化歷史，在現今的社會，更是屬於文化商品的一類，開出2萬元價格，絕對不二價。

▲高一鑫分享養牛心得。（圖／高一鑫授權提供）

在高一鑫的臉書上，經常可以看到他分享對養牛的心得，以及對他的可愛牛隻寶貝「拖拖」、「妞妞」，用甘藷還有許多其他食物來飼養，可以看到他對養牛非常有心得雖然經常下田耕種，也將牛兒們當成家人般疼愛。

▲高一鑫牛車割愛2萬元。（圖／高一鑫授權提供）

高一鑫也說，開價2萬元要賣牛車，心裡也捨不得，只希望收購的有緣人能識得珍品，愛護它，讓它再走過未來的50年甚至更久。

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