走出家門口電線桿突然斷成兩截　80歲阿嬤被砸中命危





▲80歲老阿嬤走出家門被電線桿擊中受傷。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

住在彰化溪州鄉登山路的1名80多歲的老阿嬤走出家門，距離不到5公尺的電線桿正巧斷成兩截，就這樣不偏不倚地砸中阿嬤，造成腳骨折，肋骨斷裂，肺部傷重住進加護病房，需要葉克膜維持生命，正與死神搏鬥中，家人將圖文PO上網路，請大家幫忙分享和詢問身邊的朋友是否能有行車記錄器拍到關鍵的畫面。

原PO說，「17日那天和阿嬤還有妹妹在廚房煮飯，大約在10點27分左右阿嬤走出屋外，站在事發地點，不到幾分鐘，我和妹妹聽到「蹦！」一聲，我趕快衝出門外⋯已經看到阿嬤躺在地上，而鋸樹的阿伯扶著躺在地上的阿嬤，隨即讓妹妹接手扶著阿嬤，我已經在叫救護車和警察⋯」。

被送醫院的阿嬤目前還在危險邊緣，肺部傷得太嚴重已經裝葉克膜進行體外呼吸，腎臟也在洗腎中，肋骨前後，左右兩側分別從第2根斷到第10根，第4根斷到第11根，2隻腳都是開放性骨折。

鄰居們阿嬤的受傷感到不可思議，怎麼好好的電線桿會突然斷成一半，阿嬤的家人也懷疑電線桿會斷成2節，疑似與隔壁鄰居在修剪樹木時，鋸斷的樹幹掉落不慎拉扯到電線，才會造成電線桿斷裂，直接砸到阿嬤。

原PO也請大家幫忙分享和詢問身邊的朋友，17日上午10時到10時30分有從北斗往返溪州登山路的駕駛人，看車上的行車記錄器是否有拍到關鍵的畫面，以釐清事實的真相。

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