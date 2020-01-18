愛情摩天輪來了！美商JRA遞投資意向書　高雄市府證實了

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜在2018年提出的愛情摩天輪引起熱議，高雄市經濟發展局昨（17日）發出聲明，表示美國JRA公司總裁Keith James以及CUPKOVIC建築師事務所代表彭俊立先生，特地從美國前來高雄，親自遞交「愛情摩天輪暨複合商業開發案投資意向書」。

高市經發局表示，由美國CUPKOVIC Architecture LLC 公司繪圖製作的「雙環無軸愛情摩天輪」已做好資金、規劃上的合作，JRA公司總裁Keith James以及CUPKOVIC建築師事務所代表彭俊立先生，更特地從美國前來高雄，親自遞交「愛情摩天輪暨複合商業開發案投資意向書」。

美國團隊的設計圖，是高雄子弟彭俊立先生設計，交由美國CUPKOVIC建築師事務所繪製完成，由於特殊的設計而引起台灣出生現為美籍的William Yuan袁先生注意並願意投資，更力邀在全球主題樂園景區規劃、博物館等項目總體設計與建造經驗豐富的美國Jack Rouse Associates （JRA）公司共同參與。

高市經發局也提到，JRA公司在全球主題樂園界獲獎無數享譽盛名，例如美國家喻戶曉的六旗主題樂園（Six Flags）、聞名世界的佛羅里達州奧蘭多環球影城、加州樂高世界、香港海洋公園、亞特蘭大可口可樂新世界、上海世博會可口可樂館、休士頓航空中心747展館，以及位於阿布達比，占地86,000平方公尺世界最大室內主題樂園的法拉利世界等。



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