　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

三明治世代長照缺口大　掌握保單給付2關鍵經濟不迫降

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼夫妻,老人,牽手,奶奶,爺爺。（圖／翻攝自pixabay）

▲隨著高齡化社會來臨，專家建議三明治族應善用保單，減輕經濟負擔。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

隨著全球失智人口逐年攀升，國人越來越重視長照保障，富邦人壽建議，三明治族應提前規劃自身的保險規劃，善用長期照顧險與失能扶助險來累積長照存款，以減緩經濟衝擊與照護壓力。

根據富邦人壽保單健檢大數據顯示，在壽險、意外、醫療、長照、養老等5大保障面向中，民眾最缺乏的就是「長照保障」，高達8成比例長照帳戶為零，其中面臨長照問題的高風險族群也就是三明治族（即45-64歲）更有近9成（86%）無規劃長照保險、缺口最大，若未來三明治族面臨突發意外或長期照護等龐大費用支出時，將可能手足無措。

富邦人壽執行副總經理董采苓表示，目前除了政府積極推動長照政策，以符合民眾所需外，建議民眾更應趁身體健朗、收入穩定階段，提前規劃自身的長照保障，可善加選擇長期照顧險與失能扶助險來累積長照存款，當因疾病或意外導致失能時，能降低對個人或家庭所帶來的經濟衝擊與照護壓力。

富邦人壽建議，三明治族為自己規劃長期照顧保險及失能扶助險，長期照顧保險能保障因老化或意外，導致失能失智的長照需求，另從事意外事故風險較高行業，或想補足失能導致長照風險的民眾，可選擇失能扶助險，並選擇具備分期給付保險金及一次性給付的商品特色，不僅能舒緩每月的長期照護支出，也能在緊急時刻給予協助。

不過，長照風險不僅因老化或疾病而起，因意外事故而導致失能案例層出不窮，不少三明治族選擇從事意外事故風險較高行業，像是外送族、勞工族等，為賺取多點報酬補貼家中經濟，而使自身成為長照高風險族群，一旦發生意外導致失能，除了工作收入中斷，往往還需要大筆應急金支付醫療費用，影響家中經濟。

富邦人壽提醒，民眾可透過失能扶助險，為自己預備緊急失能補助金，不僅能在緊急時刻，提供自身更完善的醫療照護，也能解燃眉之急，減輕因突發事故而造成的經濟負擔。

ET快訊
短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩　她氣炸：腿開開坐我男友身上
韓國瑜好友揭內幕！　曝聲請停止罷韓真正原因
快訊／墾丁大灣快艇翻覆　2人落海失蹤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

三明治世代長照缺口大　掌握保單給付2關鍵經濟不迫降

每年增2.5萬名糖尿病患！南山人壽推糖尿病外溢保單：免30天等待期　還可折減保費

錠嵂保經搶人才！「4大專案」內容曝光：CEO培訓規模　新人平均月薪5萬起

全球每3秒就有1人失智！第一金人壽攜手北醫 「保單捐贈計畫」：買長照就捐款

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

三明治世代長照缺口大　掌握保單給付2關鍵經濟不迫降

每年增2.5萬名糖尿病患！南山人壽推糖尿病外溢保單：免30天等待期　還可折減保費

錠嵂保經搶人才！「4大專案」內容曝光：CEO培訓規模　新人平均月薪5萬起

全球每3秒就有1人失智！第一金人壽攜手北醫 「保單捐贈計畫」：買長照就捐款

兩日零確診令人非常開心　戴資穎：別因此鬆懈勤洗手和戴口罩

台灣3度零確診　葛來儀讚「高科技防疫」：世衛傷害全球衛生安全

「最美女總理」離李敏鎬太近了　55萬羽毛鑽石耳環跟著搶鏡

紓困發現金！87萬中低收入戶每月1500元　蘇貞昌：23日前進帳

國民黨變更負責人登記遭退件！　葉慶元：恐違反人民集會結社自由

台灣藝人「上官媒當評審」不罰　陸委會：個別商演不是員工

來自喜馬拉雅山的啟示　南印度的山頂住宅Shikharau House

「內防反彈、外防輸入」　中共中央政治局會議首提6保

基隆最凶鬼屋外牆壁磚剝落砸損4機車　車主：心裡毛毛的…

漫威英雄現身捷運！「超強防疫裝」大媽看傻　網一句話全歪樓:戴口罩認不出來

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

保險熱門新聞

南山人壽推糖尿病外溢保單　免30天等待期

三明治世代長照缺口大　保單給付2關鍵

錠嵂保經搶人才！「4大專案」內容曝光

第一金人壽攜手北醫「保單捐贈計畫」：買長照就捐款

一張表懂車禍調解官要看的單據

友邦新台幣利變保單撐上2.6%　美元也有3.5％

系統改善計畫超過6個月沒報　南山人壽回應了

失能險停售爆搶購潮「專家不意外」

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

壽險公會提4大點：發揮保險真正價值

三商美邦人壽Q1獲利「逆勢年成長31倍」

15家產險申訴率　國泰拿最低

台壽推紓困　4族群房貸減息6個月

更多熱門

相關新聞

南山人壽推糖尿病外溢保單　免30天等待期

南山人壽推糖尿病外溢保單　免30天等待期

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，台灣累計確診395例、6人死亡，其中4例具有糖尿病史。南山人壽認為，糖尿病患在疫情期間控制血糖很重要，因此針對患者設計專屬外溢保單，透過App定期監控血糖，養成良好生活與自我健康管理的習慣，還有機會折減保費。

錠嵂保經搶人才！「4大專案」內容曝光

錠嵂保經搶人才！「4大專案」內容曝光

第一金人壽攜手北醫「保單捐贈計畫」：買長照就捐款

第一金人壽攜手北醫「保單捐贈計畫」：買長照就捐款

壽險業降租救42企業　3產業占最多

壽險業降租救42企業　3產業占最多

彰化2家住宿式長照機構超收12位　衛生局祭重罰

彰化2家住宿式長照機構超收12位　衛生局祭重罰

關鍵字：

長照保險保單失智富邦人壽三明治族理賠

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

疾管署公告SFTS列法定傳染病

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

企業紓困員工減薪！網怒：觀光紓困這三小

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

陸軍269旅中尉排長輕生　同袍揭背後血淚

剛出獄親友慶祝　他慘遭爆頭誤殺

更多

最夯影音

更多
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面