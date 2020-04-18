三明治世代長照缺口大　掌握保單給付2關鍵經濟不迫降

▲隨著高齡化社會來臨，專家建議三明治族應善用保單，減輕經濟負擔。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

隨著全球失智人口逐年攀升，國人越來越重視長照保障，富邦人壽建議，三明治族應提前規劃自身的保險規劃，善用長期照顧險與失能扶助險來累積長照存款，以減緩經濟衝擊與照護壓力。

根據富邦人壽保單健檢大數據顯示，在壽險、意外、醫療、長照、養老等5大保障面向中，民眾最缺乏的就是「長照保障」，高達8成比例長照帳戶為零，其中面臨長照問題的高風險族群也就是三明治族（即45-64歲）更有近9成（86%）無規劃長照保險、缺口最大，若未來三明治族面臨突發意外或長期照護等龐大費用支出時，將可能手足無措。

富邦人壽執行副總經理董采苓表示，目前除了政府積極推動長照政策，以符合民眾所需外，建議民眾更應趁身體健朗、收入穩定階段，提前規劃自身的長照保障，可善加選擇長期照顧險與失能扶助險來累積長照存款，當因疾病或意外導致失能時，能降低對個人或家庭所帶來的經濟衝擊與照護壓力。

富邦人壽建議，三明治族為自己規劃長期照顧保險及失能扶助險，長期照顧保險能保障因老化或意外，導致失能失智的長照需求，另從事意外事故風險較高行業，或想補足失能導致長照風險的民眾，可選擇失能扶助險，並選擇具備分期給付保險金及一次性給付的商品特色，不僅能舒緩每月的長期照護支出，也能在緊急時刻給予協助。

不過，長照風險不僅因老化或疾病而起，因意外事故而導致失能案例層出不窮，不少三明治族選擇從事意外事故風險較高行業，像是外送族、勞工族等，為賺取多點報酬補貼家中經濟，而使自身成為長照高風險族群，一旦發生意外導致失能，除了工作收入中斷，往往還需要大筆應急金支付醫療費用，影響家中經濟。

富邦人壽提醒，民眾可透過失能扶助險，為自己預備緊急失能補助金，不僅能在緊急時刻，提供自身更完善的醫療照護，也能解燃眉之急，減輕因突發事故而造成的經濟負擔。