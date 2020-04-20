美元保單熱銷！中國人壽再推利變壽險　保額逾18萬美元「保費折減0.9%」

▲美元保單熱銷，可見台灣民眾多選擇保單理財作為多元資產配置。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

根據保發中心統計，今年1月國內美元保單新契約保費達新台幣550億元，創下近2年來單月新高。中國人壽建議，上班族或持有美元資產的民眾，若想搭上這波熱銷的順風車，可選擇躉繳（一次繳費）美元保單，除為自身增添保障，還可兼顧多元幣別的資產配置。

以中國人壽商品為例，「金美美元利率變動型終身壽險」（定期給付型）一次繳費，即可享終身保障，有機會享有增值回饋分享金，也可選擇分期定期保險金給付，最低投保金額為3000美元，讓上班族晉升美元保單新貴。

中國人壽解釋，這張保單以美元計價，符合條件可享有保費費率折減，例如，投保保額大於18萬美元，有最高0.9%的高保額費率折減，且有機會享有以宣告利率為基礎計算增值回饋分享金，還可選擇分期定期保險金給付。

此外，中國人壽也說明，第1至第6保單年度期間，增值回饋分享金以繳清保險方式增加保險金額，第7保單年度起可選擇以繳清保險方式增加保險金額、現金給付或儲存生息等3種給付方式，擇一給付增值回饋分享金，其中，選擇現金給付者，有機會每年領到一筆資金彈性靈活運用，兼顧保障及資產配置。

以40歲男性上班族投保為例，若投保時保險金額為3萬804美元，原始躉繳保費為3萬151美元，經相關費率折減後，實繳保費3萬美元；其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額。假設投保後，未來各保單年度宣告利率2.9%，至保險年齡69歲的保單年度末，其保單現金價值將達6萬8310美元，充足準備自身保障。