14歲兒馬路開車門　阿伯騎車撞上躺5月亡…母被判刑8個月

▲14歲兒子開車門害死老翁，媽媽被判刑。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

彰化一名女子2年前開車載14歲的兒子去剪頭髮，停等紅燈時放任兒子開車門，導致後方騎車的77歲林姓老翁閃避不及撞上，送醫臥床5個月不幸身亡。事後法官認為，女子未注意後方有無來車，貿然同意兒子開車門，才導致老翁撞上，進而死亡，因此依照過失致死罪，判處8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

這起事件發生在2017年8月，陳姓女子開車載著兒子去剪頭髮，等紅燈時還有30秒的時間，因此同意兒子開車門，但兒子開門後，沒有立刻下車，而是轉頭到後座拿畫冊，讓車門一直開著，導致後方的林姓老翁也因此閃避不及撞上，當場摔翻在地。

▼陳女的14歲兒子開車門後沒馬上下車，結果害死騎車的老翁。（圖／翻攝《東森新聞》）



由於重摔倒地，林姓老翁身上出現多處骨折，只能送往醫院治療，但因為臥床時間太久，導致身上出現褥瘡，進而引發肺炎，5個月後不治身亡。

檢方調查後認為，事件發生的當下，路口旁邊有空位可以停車，但陳女臨停在車道內，距離路面邊緣超過3.1公尺，明顯違反「臨時停車應緊靠道路邊緣」的義務。

法官審理後判定，陳女在沒有注意後方來車的情況下同意兒子開車門，行為與被害人死亡有相當的因果關係，因此以過失致死罪判刑。不過，彰化地院庭長紀佳良指出，陳女雖沒與被害人家屬達成和解，但保險金加起來已經賠了400萬元，加上犯後態度良好，因此判處8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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