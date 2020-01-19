馬桶懸掛小球放水流！沖完黃垢跟著掰　自動清潔還浴廁一個「清白」

▲過年除舊佈新浴廁總是很難清洗？善用「清潔球自動去汙」，浴廁飄香白淨見客。（圖／翻攝自Pxhere、pakutaso.com）

消費中心／綜合報導

工作生活兩頭忙的現代人，一回到家巴不得馬上躺平補眠，打掃的事總是「明天再說」。然而眼看就快過年了，再忙也得除舊佈新，讓家裡亮晶晶添好運、聚財氣。為了省時省力打完成任務，網路上瘋傳許多清潔神器，例如合購版上鄉民狂推的德國馬桶清潔品「Bref妙力懸掛式馬桶清潔球」，只要掛在馬桶邊，每次沖水就能自動清潔馬桶，在不知不覺中就把家務做好了。

家中的浴廁空間因為天天都要頻繁使用，非常容易就產生水垢、黴垢和異味，其中馬桶更是怎麼清，汙垢都像是「野草」除不盡，等到大小號之後，沖了水又生，有時還會飄出難聞的味道，簡直要崩潰！為了不讓來家裡的「人客」看到黑垢，為了預防爸媽突然來家裡「臨檢」後可能遭受的碎唸攻擊，為了不愧對「女生房間都嘛香香的」傳言，時不時就得拿著馬桶刷發狠狂嚕，一不小心還會被馬桶水給濺到，不但累得要命模樣更是超狼狽，不禁想問：說好的優雅生活去哪裡了？

▲馬桶累積黃黑汙垢清不掉，甚至隱約飄散異味，讓人心情好「啊雜」。（圖／翻攝自Shutterstock）

幸好科技始終來自於人性，出現了像是掃地機器人，滿足了懶得掃地又想維持家裡地面整潔的人，；惱人的馬桶汙垢同樣有創新的清潔用品可選擇，來自歐洲的第1品牌，「Bref妙力懸掛式馬桶清潔球」，就是所有忙碌上班族的馬桶清潔救星。

像糖果一樣繽紛的Bref妙力馬桶清潔球，德國專利科技，自動清潔又省力，只要將塑膠支架調整好，掛在馬桶壁內緣、蓋上坐墊，即可放心開始使用，不必再管它。每次上完廁所，沖水的水流接觸到球面，會產生泡沬自動進行清潔，不但能夠防止馬桶生成水垢，還能避免汙垢附著殘留；更棒的是，清潔球有「檸檬清香、海洋香氛、怡人花香、薰衣草香」4種香味可選，沖水就能常保廁所芳香，想在男友面前永遠維持美美形象的女孩們，絕對要入手一個，上完廁所換男友進去也不怕他聞到難聞氣味，讓人可以好好安心在廁所「解放」。

▲妙力懸掛式馬桶清潔球有「檸檬清香、海洋香氛、怡人花香、薰衣草香」4種香味，一沖水就能聞到宜人香味。（圖／翻攝自家樂福官網）

有使用過的網友分享，用了之後「馬桶白了一個色階」、「沖水就有明顯香氣」、「用兩週都還沒動用到我家的馬桶刷」，實用程度之高，甚至還有網友推薦送「妙力懸掛式馬桶清潔球」當交換禮物，好評連發，YouTuber林辰也開箱推薦。

除了效果令網友們驚嘆之外，CP值爆表也是被力推的主因，清潔球隨著沖水次數增加，球體會逐漸變小，等到球體小到無法碰到馬桶水流時，才需要更換，大約可使用250次，不想一直刷馬桶，又希望有效率保持廁所芳香潔淨嗎？過年大掃除前至各大量販超市入手，難纏的浴廁馬桶輕鬆清潔，優雅生活節奏就此展開。

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