吳怡農謝票跳車抱抱　哭泣阿伯曝超暖原因「為一條圍裙」

圖文／鏡週刊

日前進行謝票活動，吳怡農在車上看到人群後有一位阿伯低頭難掩落寞，隨即跳下車給他一個大擁抱，阿伯事後接受媒體訪問，表示當時吳怡農拿給他的東西是圍裙，當初阿伯很想要這件印有「農」的圍裙，但因為數量有限沒買到，吳怡農就承諾，看廠商能不能再做，現在真的兌現承諾。

代表民進黨出征中山、北松山超級戰區立法委員的吳怡農，雖然輸給國民黨蔣萬安，高顏值、高學歷，還曾經負責高盛集團亞洲投資管理職務的吳怡農，首次出征謙虛又有禮，給當地民眾留下不少好印象，讓不少長輩都對他的落選感到很遺憾。

12日吳怡農進行掃街謝票，他不斷彎腰鞠躬向選民道歉，「都是吳怡農努力不夠」，路上也遇到許多民眾圍在吳怡農的車輛周圍給他鼓勵，希望可以獲得吳怡農簽名，也有民眾表示「不管你下一步打算做什麼，我都會支持你」，其中有一位阿伯在和吳怡農說完話後就落在人群後方，落寞低頭哭泣，吳怡農看到後從車上跳下，並給阿伯一個大大的擁抱。

根據民視報導，該民眾在榮星花園附近經營一家鞋舖，開票當天看到吳怡農承認敗選時感到非常難過，該位阿伯也透露，吳怡農跳下車交給自己的東西是一條圍裙，當初他很想要這件印有「農」的圍裙，但因為數量有限沒買到，吳怡農就承諾，看廠商能不能再做，現在真的兌現承諾，阿伯感動「他果然沒忘了」。



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