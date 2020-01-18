韓粉喊罷綠立委反擊罷韓！四叉貓精算門檻結果曝　臉書提醒：別被撈仔騙錢

▲罷韓聲浪來勢洶洶，韓粉揚言罷免高雄綠立委反擊。（資料照／記者翁進忠攝）

記者陳韻如／綜合報導

高雄市長韓國瑜2020大選落敗，隨之而來要面對的是選前就發起的「罷免」，不過有韓粉喊出，要罷免高雄市綠營立委以及台中市立委當選人陳柏維，藉此來做違反擊。對此，知名網紅「四叉貓」貼心幫韓粉算出要罷免這些立委的最低門檻票數，事後更貼心提醒，「有撈仔藉機成立罷免聯盟之類的組織」，以此來斂財，「拜託別被撈仔騙錢啦」。

四叉貓16日在臉書發表文章寫道，「由於最近有很多韓粉吵說要罷免民進黨的高雄立法委員和3Q，所以我很好心的幫大家整理資料，想罷免誰自己查詢喔！」而文中提到，若是想罷免陳柏維，那投票的最低門檻需要7萬2千781票，另外也算出高雄市8位綠營立委罷免投票的最低門檻，供韓粉參考。

不過，數字算出來後，四叉貓再度語重心長發文，「我知道有許多韓粉們有追蹤我的ＦＢ，所以我想提醒你們一些事免得將來被斂財了，最近韓國瑜敗選，韓粉們心情尚未平復，想找一些事情來發洩在所難免」。

四叉貓要提醒大家，「聽說有撈仔藉機成立罷免聯盟之類的組織，（加入這些組織還要先繳入會費喔）想鼓吹韓粉到處遷戶口罷免綠營立委，罷免是憲法保障人民的權利之一，但是想從罷免這個假議題撈錢的我就有點看不起了」。

四叉貓還提到，罷免需要的票數他也幫大家算出來了，但要是能輕易動員到這些人數，「國民黨早就能在當地選上立委啦！還用得著你們玩罷免？拜託別被撈仔騙錢啦，那些錢還不如拿來請我吃飯XD」。

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