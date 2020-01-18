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學測數學考「不銹鋼片」　試考生：試題貼近生活有鑑別度

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲學測第2天登場，第一考科為數學。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測今（18日）進入第2天，第一考科數學結束，應到人數131,744人，實到129,118人，2626 人缺考。大考中心說明今年題型特色，試題維持單選、多選與選填，命題趨勢不須繁雜計算，就可完成基本概念作答。試考生認為，試題取材部分取自生活素材，整體試題「難易度適中」，具有鑑別度。

大考中心表示，多數試題評量單一章節或概念，且計算不繁雜，如單選第1題三角單元和多選第9題平面向量單元，選填第B題機率單元，這些都包含於課程網要內容。部分試題取材生活情境，評量圖表理解與圖形推理的能力，如多選第12題農業就業人口、選填第G題圖案設計等。

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▲▼大考中心講解學測數學。（圖／記者許展溢攝）

▲大考中心講解學測數學。（圖／記者許展溢攝）

大考中心說明，試題特色維持單選，多選與選填題的題型。單選題各題評量概念以單一章節居多，如單選第3題平面向量單元，多選題選項由淺人深，評量數學知讖理解與應用，如多選第13題四面體。選填題評量將文字或數學符號轉為圖形與數學式的能力，如選填第C題直線與圓單元。這些試題也維持近年命題趨勢，不須繁雜計算，把握基本概念即可作答。

大考中心指出，整卷試題難易度與錯别度重點分析，各題型均有基本題，其所評量的概念均為課網內容，所選素材也常見於課本例習題，如單選第3題向量的加法、多選第10題多項式、選填第E題空間向量等,藉此鼓勵學生課堂學習。而且各題型的試題排序由易而難，整份試卷難易試題皆有，除鼓勵學生作答以外，也區辨不同考生。

▲▼學測數學試題。（圖／記者許展溢攝）

▲試考生認為，多選第13題選項（5）凸顯鑑別度，若能活用所學親念。（圖／記者許展溢攝）

大考中心副主任黃璀娟說，這次都有基本題，難易度都有，也都是課綱的內容。今年仍以評量高中數學基本概念與知識為主，多數試題只要觀念正確，便可得到正確答案。有些試題有多種解法，能用正確概念解題者，很快便可得到答案，使用其他方法也可逐步計算得到正確答案。對於平常熟讀數學課程內容的考生而言，應不難拿分。另外，除評量數學符號的解讀與應用，今年也有取材生活情境的試題，評量閱讀圖表、邏輯推理能力，以及解決問題的能力。

試考生認為，試題取材部分取自生活素材，從農業就業人口到不鏽鋼片月亮形狀設計，取材生活化及與實際生活結合，符合素養導向命題趨勢，強化學生對數學科活用能力。整體試題「難易度適中」，考生若能運用相關解題要素，即可獲得解題關鍵。試題具有鑑別度，以多選第13題為例，在空間中四面體圍形探討夾角、邊長、面積及二面角等概念，尤以選項（5）凸顯鑑別度，若能活用所學親念，不須計算出實際數值，搭配邊長與角度關係就可判斷。另外，試考生也提選填第G題融合生活素材，以天文館月亮形狀設計為命題素材，測驗考生圖形、面積、角度、圓形等性質，深具素養精神且貼近實際生活情形，提供考生學習及思考的多面向程度表現。

至於數學科考試狀況？大考中心處長舒琮慧說，北部有些工程噪音，都有緊急處理，經過測量65 分貝以下，因此沒有補救措施。突發生病部分，因為咳嗽關係，數學科開2間備用試場，大考中心主任張茂桂進一步說明，咳嗽擔心有流感、感冒等狀況，干擾其他同學，因此移到獨立空間進行測試。

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