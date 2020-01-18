　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

武漢肺病已有45例！美國洛杉磯、舊金山、紐約3機場實施檢驗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者錢玉紘／綜合報導

中國武漢爆發不明的新型冠狀病毒肺炎，目前病例已經增至45人，有2人死亡。美國疾管署（US Centers for Disease Control，CDC）在17日宣布，即刻在美國紐約甘迺迪機場、洛杉磯國際機場和舊金山國際機場，都會對來自武漢的乘客實施強制檢驗。

紐約甘迺迪機場的檢驗工作將從當地時間17日晚間開始，而洛杉磯與舊金山機場則從18日開始，CDC已經部署了超過100名工作人員到三處機場，旅客會被要求填寫調查表，回答是否有咳嗽或是呼吸困難症狀，或是是否有拜訪過武漢當地的肉類和海鮮市場，也會用紅外線儀器量體溫。

CDC的全球移民和檢疫部門主任賽特隆（Martin Cetron）指出，若是檢驗出可能感染疾病的旅客，將會被送往當地的醫院做進一步治療和檢查，同型的旅客也必須一併檢驗。他指出，這是一個很不常見的舉動，上一次是在2014年一波拉病毒爆發的時候。

在先前泰國和日本都傳出不明肺炎的病例之後，CDC採取了這項措施，世界衛生組織（WHO）在16日表示，考慮到全球旅行的許多方式，很可能在其他國家還會增加病例。

▲▼美國紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約甘迺迪機場將實施疾病檢驗。（圖／達志影像／美聯社）

賽特隆指出，每年有6萬到6.5萬名旅客從武漢飛往美國，接下來幾周內，大約有5000名乘客是需要特別關注的對象，可能都需要接受檢驗，查看是否有新的感染病例。目前從武漢出發的話，只有往紐約與舊金山有直飛班機，飛往洛杉磯則需要轉機。

《紐約時報》報導，現在要檢驗出肺病並不容易，因為正值嚴寒的冬天，許多症狀可能與流感類似。

武漢的衞生健康委員會在17日深夜通報，截至16日晚上，當地新增了4起病例，共計已有45人染病，新增的4名患者都已經被送往金銀潭醫院救治，暫時情況穩定、無危重症。武漢至今累計確診病例45起，治癒出院的有15人，正在治療的重症病患有5人，死亡2人。

ET快訊
太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響..駕駛室及車廂玻
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利梅根「花納稅人9千萬」整修新居！　英媒曝：員工被調走淪空城

迎合北京　傳教廷已內定親中派接任香港主教

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

美國新屋開工數創13年新高！　「共161萬戶」未來看好

武漢肺病已有45例！美國洛杉磯、舊金山、紐約3機場實施檢驗

梅根現身加拿大機場！自行開車接閨蜜　擺脫王室後露輕鬆笑容

美中協議太草率「歐盟展開文本分析」　專員警告：魔鬼藏在細節裡

正妹逗狗拍照被咬變「恐怖寫真」　臉蛋+牙齦縫了40針

防人臉辨識濫用　歐盟擬禁公共場域使用相關技術5年

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

哈利梅根「花納稅人9千萬」整修新居！　英媒曝：員工被調走淪空城

迎合北京　傳教廷已內定親中派接任香港主教

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

美國新屋開工數創13年新高！　「共161萬戶」未來看好

武漢肺病已有45例！美國洛杉磯、舊金山、紐約3機場實施檢驗

梅根現身加拿大機場！自行開車接閨蜜　擺脫王室後露輕鬆笑容

美中協議太草率「歐盟展開文本分析」　專員警告：魔鬼藏在細節裡

正妹逗狗拍照被咬變「恐怖寫真」　臉蛋+牙齦縫了40針

防人臉辨識濫用　歐盟擬禁公共場域使用相關技術5年

買房掉入話術陷阱！內行人曝：「只問這3句話」房仲不敢套路

春節搭公共運輸優惠多！國道客運票打85折　轉公車再享「一段票免費」

神仙姐姐崩壞！　劉亦菲「爆腫一大圈」…同框3女星真實無P照曝光

哈利梅根「花納稅人9千萬」整修新居！　英媒曝：員工被調走淪空城

影／「名人堂花園大飯店」亮點直擊！台北有免費接駁車

CBA／王哲林爆砍51分宰八一　4728天首位本土單場50分

摔一跤脊椎斷裂　一罐醃蘿蔔藍心湄付出「慘痛」代價

華聞快遞／四川省去年外貿規模達6765.9 億元

迎合北京　傳教廷已內定親中派接任香港主教

10歲女童遭拖行數百公尺倒地！　媽媽報警才知「肇事司機是自己」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

國際熱門新聞

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

正妹逗狗拍照被咬　臉蛋縫了40針

梅根機場接閨蜜　擺脫王室露輕鬆笑容

台裔楊安澤妻子　懷孕時遭醫性侵

提供地洞躲火山　袋熊成救命英雄

歐盟對美中協議展開分析：魔鬼藏細節

黑道老大嫁姊遇仇家　新娘慘遭射殺

武漢肺病已45例！美國3機場實施檢驗

梅根爸準備好出庭指證女兒

她在機場「領行李轉盤旁」高麗菜式脫衣　裸逛大街

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

IS頭目重130kg　塞卡車後座運走

今年全球75個國政權恐發生動亂

安全帽被勾住　4歲童爬樹滑倒遭勒斃

更多熱門

相關新聞

世衛：其他國家會發現更多武漢肺炎病例！

世衛：其他國家會發現更多武漢肺炎病例！

泰國公共衛生部17日確診第二宗武漢新型冠狀病毒感染個案，患者是來自大陸武漢的74歲女子，週一（13日）入境泰國後已被隔離，其後確診受感染。她表示，曾去過爆發疫情的武漢海鮮市場。不過，同行的家人及其他旅客則未出現感染症狀。

快訊／跨年突發病！武漢肺炎新增1死

快訊／跨年突發病！武漢肺炎新增1死

流感疫情升溫　竹縣春節急門診看這裡　

流感疫情升溫　竹縣春節急門診看這裡　

日出現武漢肺炎　成田機場警戒發燒咳嗽

日出現武漢肺炎　成田機場警戒發燒咳嗽

嚴防武漢新型肺炎　美發旅遊警示

嚴防武漢新型肺炎　美發旅遊警示

關鍵字：

武漢武漢肺病冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

清純女星「劇組全是表兄弟」！

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

小S深夜吐婚後14年心聲！

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面