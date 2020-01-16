921大地震受災戶投身義消行列！73歲嬤獲最高榮譽「鳳凰獎」

▲ 消防最高榮譽「鳳凰獎」，蘇貞昌表揚72位消防及義消楷模人員。（圖／內政部提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

1月19日消防節即將到來，內政部於15日舉辦108年「鳳凰獎」楷模表揚典禮，共有72名消防楷模獲獎，行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇均蒞臨會場，對消防、義消及志工們英勇投入各種救援工作，表達肯定與感謝。

徐國勇表示，水火無情，消防、義消及志工們無懼危險，投入各種救援工作，這種「捨身救人」的勇敢行為，令人感佩，被救的民眾一輩子都不會忘記，在他們遭遇危難時，伸出援手救苦救難的各位，也就是他們心中的「活菩薩」。

徐國勇指出，政府非常重視警消同仁的健康，從2019年5月起，推出醫療照護方案，減輕警消空勤人員看病的負擔；2019年1月更成立「消防人員醫療照護公益信託基金」，加強照顧消防及義消；立法院2019年10月也三讀修正消防法，將生命3權入法，以加強保障消防同仁。

▲ 蘇貞昌院長與林威宇小隊長及家屬合影。

內政部表示，「鳳凰獎」象徵消防最高榮譽，這次共有72位獲獎，包括30位消防人員、30位義消人員、12位志工，每一位都有英勇感人的事蹟。

這次獲獎的林美霞女士，她曾是921大地震的受災戶，之後開始投身救災工作，林美霞說，「只要還可以動，我就要去救災，能救一個人是一個人。」在維冠大樓倒塌時，當時近70歲的她，仍奮勇深入災區救援，在救災現場48小時未瞌眼協助搜救，被民眾封為「救災阿嬤」。

內政部指出，各項消防工作除了由全國1萬多名消防同仁執行外，民力運用也提供了很大的能量，目前全國有4萬多名義消、6千多名防火宣導志工、3千多名救護志工及4千多名災害防救志工朋友協勤，內政部也鼓勵更多的民眾能踴躍加入消防志工的行列，一起合作守護民眾的生命財產安全。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 蘇貞昌院長與受獎人陳智森家屬合影。