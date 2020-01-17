陸製「原創專屬」電腦系統 UOS 20　介面跟 Windows如雙胞胎！

▲大陸自製電腦系統UOS。（圖／翻攝自UOS官網，下同）

本報訊

中國國內多家作業系統企業聯合製作的國產電腦系統「UOS」，終於正式向合作伙伴發布「UOS 20」，介面似足Windows的「UOS 20」，究竟有什麼特點呢？

「UOS」全名「Unity Operating System」（統一作業系統），籌備成員包括中國電子集團（CEC）、武漢深之度科技有限公司、南京誠邁科技和中興新支點。

介面似足Windows 支持國產處理器

「UOS」是基於Linux內核的作業系統，雖然介面與Windows十分相似，但聲稱包含「原創專屬的桌面環境」和多款原創應用等。

而「UOS」能夠相容聯想、華為、清華同方、長城、曙光等廠商的終端和伺服器設備，亦支持龍芯、申威、飛騰、海思、兆芯和海光等國產處理器。

軟體方面，「UOS」能夠相容流式、版式、電子簽章廠商發布的辦公應用；相容資料庫、中介軟體、虛擬化、雲桌面等廠商發布的各類服務端架構和平台等；以及相容主流printer、scanner、Raid卡和HBA卡等。

「UOS」與其他電腦系統一樣，都有自己的應用程式商店。雖然之前測試版釋出的照片中，「UOS」應用程式商店仍是空空如也，但今次正式版見到可下載360安全瀏覽器、百度網盤、火狐（FireFox）瀏覽器中國版、迅雷等應用程式。

「UOS」還有語音助手，可通過語音指令打開應用軟體、編寫郵件、搜索資訊、英文翻譯，查詢天氣、系統設置等。

未知這些硬體和軟件是否能幫助國產「UOS」取代Windows、macOS等外國作業系統，但「UOS」似足Windows的介面，早已引起熱論。

大陸媒體早前分析，「UOS」介面與 Windows相似原因，「畢竟大家習慣了，對於合作伙伴而言上手非常快」，又否認「UOS」只是「換了個馬甲」，稱「UOS」開發團隊與合作伙伴針對內核、BIOS固件、編譯器、瀏覽器、圖形驅動等進行了深度開發，流暢度和穩定性獲得測試者們認可。

金融時報：中國擬3年內淘汰外國品牌電腦及軟件

根據英國《金融時報》上月報道，中國計劃2020年換掉30%外國電腦，2021年再換掉50%，2022年換掉最後20%，估計2000萬至3000萬部電腦被淘汰，惠普（HP）、戴爾（Dell）及微軟（Microsoft）等外國品牌將受到衝擊。

不過分析認為，中國想以本土作業系統取代外國品牌面臨困難，因能夠配合中國自製作業系統的軟體開發商不多，大部份軟體商產品都圍繞微軟Windows及蘋果macOS設計。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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