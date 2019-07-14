傷心小棧、五子棋要掰了！　微軟多款經典遊戲最快7月終止服務

▲微軟宣布，傷心小棧、五子棋等多款微軟電腦內建的網路小遊戲最快7月終止服務。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

Windows上的傷心小棧、五子棋等多款經典遊戲就快要玩不到了，微軟（Microsoft）宣布，Windows XP、Windows ME將在今年7月底關閉電腦內建的網路遊戲，而Windows 7則延長至明年1月22日停止服務。

根據Windows遊戲團隊公告，傷心小棧、五子棋、西式跳棋、西洋骰子棋等數款微軟電腦內建的網路小遊戲，即將終止服務，其中Windows XP、Windows ME上的Microsoft Internet Games將在今年7月31日結束，至於Windows 7則在2020年1月22日終止服務。

公告也指出，微軟遊戲團隊以沉重的心情，告訴玩家這個艱難的決定，即將關閉軟硬體服務，但是現在是時候了，未來將把資源投入到其他更新項目，繼續提供出色的新體驗。

另據《CNET》報導，微軟致力於開發和推出「Project xCloud」雲端串流遊戲服務，預計10月正式上市，該服務將提供手機和平板電腦等行動裝置上玩，包括Xbox One中奪達3500款遊戲，以及1900款仍在開發的遊戲都可以玩。

微軟執行長Phil Spencer先前在E3電玩展上透露， Xbox已經成為數千萬人家中的遊戲配備，若他們可以將購買的Xbox遊戲，轉換成xCloud版本，將有助於雲端串流遊戲發展。