大馬女華僑遺體修復完成！17日告別式家屬淚崩　王薇君：盼能給予她最後尊嚴

▲大馬女華僑遺體修復完成。（圖／翻攝王薇君臉書）

記者陳韻如／綜合報導

馬來西亞鄧姓女華僑遭到男子林國平殺害，慘被砍斷四肢，就連陰部也被割下，而慈善團體「76行者遺體美容修復團隊」不眠不休的協助下，其遺體終於在16日晚間9點左右完成修復，並且將在17日舉行告別式。對此，修復團隊發言人王薇君也在臉抒發文表示，「希望在此殘酷事件中，給予亡者最後的尊嚴，給予家屬些許心靈上的溫暖和安慰...」。

「76行者遺體美容修復團隊」16日一早就到殯儀館接出鄧女遺體，並進行修復，在過程中，團隊人員不斷細心安撫，並且輕聲告知鄧女目前步驟，也在全程以毛巾覆蓋重要隱私部位，希望給鄧女最後的尊嚴。

▲王薇君在臉書寫下，「希望在此殘酷事件中，給予亡者最後的尊嚴，給予家屬些許心靈上的溫暖和安慰...」。（圖／翻攝王薇君臉書）

修復團隊在不眠不休的協助下，終於在16日晚間9點左右完成修復，並且在17日舉辦告別式。告別式現場，氣氛哀戚，家屬對於鄧女的離開相當不捨，頻頻拭淚。

此外，團隊發言人王薇君也在臉書發文表示，「社會有愛」，在民間共同攜手順利完成義務協助鄧小姐及其家屬，「希望在此殘酷事件中，給予亡者最後的尊嚴，給予家屬些許心靈上的溫暖和安慰...」。

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