大馬女遭割陰分屍！76行者今修復遺體　王薇君哽咽代台灣人向家屬致歉

▲ 鄭女慘遭林國平殺害，還分屍棄置山區。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

馬來西亞鄧姓女華僑遭到男子林國平殺害，慘被砍斷四肢，就連陰部也被割下，而檢方14日下午花費2小時完成解剖，慈善團體「76行者遺體美容修復團隊」16日也赴殯儀館將鄧女遺體接出修復。對於事件的發生，修復團隊發言人王薇君事後也在臉書上發文，「真的很對不起，我代表台灣人向家屬們致歉...」。

王薇君在臉書發文表示，一早她與團隊就到殯儀館接鄧女遺體，並進行修復，而過程中，她全程陪伴，團隊人員也在每個階段跟鄧女說明目前步驟，且全程用毛巾覆蓋重要隱私部位，「我們也會在修復過程叫她的名字安撫她...」，鄧女遺體修復完後，王薇君也同車陪同回到殯儀館。

▲鄧女遭殺分屍，檢察官14日到板殯解剖遺體，家屬也到場，情緒相當崩潰。（圖／記者陳以昇攝）

事後鄧女表哥撥電話與王薇君聯繫，王薇君則在電話中表示，「我明天會參與她的告別式送她最後一程再離開，請告知鄧母，我們會好好照顧她的請放心，也請家屬節哀寬心...」。

語畢，電話那頭傳來陣陣哭泣聲，也讓王薇君相當不捨，跟著哽咽落淚，最後她對鄧女表哥說，「您們的家人來到台灣發生了這麼慘的事，真的很對不起，我代表台灣人向家屬們致歉...」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

割陰分屍魔燒炭亡！案留疑點...警重返棄屍地搜索：盼被害者能盡早伸冤

回恆春投票！基隆住家慘變凶宅 割陰分屍魔民宅輕生…屋主無奈：為何要挑這

愛女遭割陰魔「殘忍分屍5塊」！板殯解剖2小時 媽媽獨留飯店不忍面對