年前聰明大掃除　避開肩頸痠痛硬梆梆

▲奇美醫學中心復健部物理治療師陳振裕指出，注意姿勢、善用工具、伸展運動可以聰明年終大掃除，避開肩頸痠痛硬梆梆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正值歲末年終，家家戶戶開始準備進行大掃除，但是由於現代大多數民眾並非以勞動為主要的生活型態，加上平日打掃時間不多，導致許多民眾往往都想趕在過年前以最短時間內完成所有的居家清潔工作，但是往往一不小心沒注意，再加上不正確的打掃姿勢，就很容易掃出一身的病痛。

奇美醫學中心復健部物理治療師陳振裕舉案例指出，2019年12月中旬，一位年紀約45歲的陳小姐至奇美醫學中心復健部就診，主訴最近出現了頸肩僵硬不舒服的狀況，甚至已經無法高舉手臂；另外，下背也有酸痛症狀發生。經由醫師及物理治療師問診得知，陳小姐近期忙於打掃住家，包含了洗拖地板與清洗搬運等家事清潔，也做了X光、角度測試、肌肉力量測試、超音波等相關檢查後，得知疼痛發生的原因是因為陳小姐於短時間內過度使用肌肉，且沒有獲得足夠休息與伸展所造成，另外利用不正確且沒有效率的施力方式，也會容易引起肩頸與下背部的酸痛。

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經由復健部物理治療師陳振裕介入且適時地給予姿勢修正與動作指導衛教，持續治療一段時間後，陳小姐的肩頸與下背疼痛不舒服的情形已經逐漸獲得改善。

物理治療師陳振裕指出，一般常見發生酸痛，有幾個主要原因：一、姿勢不佳：長時間保持頭部抬高，頸椎處於後伸姿勢，容易引發頸部扭傷，肩頸附近肌肉拉傷；手部高舉清潔高處，容易造成上臂肌肉僵硬緊繃，無力疲乏。

二、用力不當搬運重物，洗拖地板、手提水桶等動作，都需要利用彎腰動作來完成，若腰部受力過大容易引起下背痛，腰部扭傷或拉傷、椎間盤突出等問題。三、重複動作：清洗鍋碗瓢盆，扭抹布或拖把等動作，需要不斷反覆且高重複性的大量使用手腕、手肘，容易造成肌腱發炎或手部麻痺的現象，常見媽媽手，網球肘，腕隧道症候群等。四、缺乏休息：短時間內大量的大掃除工作，會有休息不足的情況發生，因此容易使肌肉等軟組織處於過度疲勞或是受傷的狀況。

奇美醫學中心復健部物理治療師陳振裕表示，其實這些病痛傷害都是可以預防的，只要在打掃時注意姿勢並且善用工具，便可以減少多數的傷害發生。