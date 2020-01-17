川普稱「第二階段貿易談判已展開」　劉鶴卻回：還要再等等

▲外界都相當好奇，第二階段貿易談判何時展開。（圖／翻攝自The White House ）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普與大陸國務院副總理劉鶴15日在白宮簽署第一階段貿易協議，對於第二階段談判何時展開，川普回應，目前已經開始討論相關協議；不過劉鶴卻說，「我不認為，馬上匆匆忙忙地開啟其它階段的工作是明智的選擇。我們希望再等一等。」雙方說法不一令外界摸不著頭緒。

綜合外媒報導，第一階段協議將在2月14日正式生效，川普在簽署儀式上指出，倘若第一階段的協議生效，那美中兩國就會展開第二階段的協商。美國副總統彭斯（Mike Pence）接受媒體採訪時也表示，「我們目前正開始討論第二階段的協議。」

▼中美第一階段協議簽署將緩和貿易摩擦的緊張局面。（圖／路透社）

不過劉鶴針對第二階段談判的表態卻和川普不同調。當記者提及該如何看待川普所說「第二階段的磋商馬上會啟動」的問題時，劉鶴回應，「實際上，我們的表態非常明確。我們認為現在應著重在落實第一階段。」他強調，如果第一階段的事情沒有做完，就馬上做另外一件事，很可能兩邊都做不好。

劉鶴也稱，「從第一階段的實際成果向大家證明：我們是可以合作的，而且能夠做好第一階段的實施。達成第一階段經貿協議，有利於中國，有利於美國，有利於全世界。從經濟上看，這份協議有助於緩和當前貿易摩擦緊張局面，消除市場不確定性，是一份能夠穩定預期、增強信心、創造機遇、促進繁榮的協議。」

美國財政政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則透露，未來的第二階段貿易協議中，相信會有更多的關稅被撤消，協議也可能會分成許多輪來展開。

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