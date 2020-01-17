高市府新年賀卡...刮開寫「恭喜發財，紅包拿來」！網全傻眼

▲高市府送民眾的賀卡寫著「紅包拿來」。（圖／翻攝自Facebook／Wecare高雄）

記者錢玉紘／綜合報導

年關將至，許多地方政府也會發送自製的紅包小物送給市民，但有高雄的網友發現，政府所送的刮刮樂中，一刮開竟寫著「恭喜發財，紅包拿來」，雖然風格俏皮有趣，但也有網友認為，以市政府的角度講這種話並不合適，完全是「無聊當有趣」。

粉專「Wecare高雄」在臉書上發文，秀出高市府的新年賀卡，封面是台灣的形狀，高雄區塊有燙金設計，打開來後寫著「LOVE KAOHSIUNG」。旁邊貼著1元的銅板，還有卡通版的韓國瑜人像。而底下則是刮刮樂。

請繼續往下閱讀...

刮開之後可以看到20字全文寫著，「新春快樂，萬事如意，高雄興旺，恭喜發財，紅包拿來」，旁邊也有一組對聯，寫著「豚移舊年餘嘉慶，鼠來新歲報佳音」，再加上市長韓國瑜的簽名，整體相當符合過年的氣氛。

不過「Wecare高雄」直接批評「韓國瑜市長是在公然索賄要紅包嗎？！」、「韓國瑜的市府團隊真的很厲害，自信與自負的程度，應該滿到天靈蓋。」粉專指出，不想講這種小事，但這個刮刮樂的最後一行竟是「紅包拿來」，真的很荒謬，「完全符合韓國瑜市長的無聊當有趣」。

底下也有網友附和表示，「最後一句應該改成“請原諒我”」、「高雄怎麼啦！有一個人來後一直雖，雖，雖」、「不懂那個刮刮樂的意義在哪？又把高雄人當87膩」、「我們才恭喜發財 高雄還來」、「真的是什麼人！帶什麼團隊！高雄人！站出來！罷韓去！」、「這種設計真的毋湯 太Low了」。