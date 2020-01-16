中正橋重慶南路高架端改建　小年夜開拆駕駛人需改道

記者游宗樺/台北報導

銜接永和與台北市的中正橋重慶南路高架段由於建物老舊，並為改善當地交通，台北市政府將於1月23日至1月27日進行拆除工程，屆時該段高架道路及重慶南路三段（和平西路至水源路之間）道路將會封閉。台北市中正第二分局交通組組長羅宗賢表示，為確保工程順利及交通順暢，施工期間將會進行交通管制，請汽機車進行改道。

▲中正橋重慶南路高架端將於小年夜開始改建。（圖／記者游宗樺攝）

羅宗賢表示，考量過年期間的車流量為平日的5分之1，為減少施工對民眾的影響，選在小年夜1月23日晚間9時至1月27日晚間7時進行拆除工程，為配合高架段的拆除工程，汽車須改走水源快速道路引道，或是改道行駛永福橋、福和橋、華中橋等替代橋樑；機車則需改由廈門街114巷銜接中正橋，並呼籲，用路人行經該處需放慢車速，留意告示及人員指揮。

▲警方派人於和平西路與重慶南路交叉路口舉牌。（圖／記者游宗樺攝）

羅宗賢說，警方會在1月18日前於上下班尖峰時段，派人於和平西路與重慶南路交叉路口舉牌，向用路人宣導，而在中正橋重慶南路高架段拆除期間，警方會派員24小時站崗指揮，待工程完工後，中正橋重慶南路端將全面恢復雙向平面6車道，將會有完整的汽機車及腳踏車分道，可望改善當地交通。

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