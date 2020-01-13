低頭忙回手機訊息！4歲兒當場失蹤...10天後陳屍工地　父親後悔淚崩　

▲銘銘日前和爸爸出去吃飯，當天卻無故失蹤。（圖／翻攝紅星新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

四川宜賓市一名4歲男童銘銘（化名）在12月30日當天無故失蹤，10天後被發現陳屍在某處的工地。銘銘的爸爸黃男回憶，當天帶著兒子到外面吃飯，隨後用手機回了一下訊息，沒想到一抬頭兒子就不見了。

據紅星新聞報導，事發當天，黃男帶著兒子前往硐底鎮的某酒樓吃飯、喝酒，直到下午4時21分左右，他為了回朋友訊息，一時之間沒注意兒子的動向，隨後一抬頭才發現孩子已經不見了。不過，他提到，「我雖然低頭回了朋友幾則訊息，但時間並不算長。」

銘銘失蹤後，附近的村民及黃家的親友們都在酒樓周邊不停尋找，隨後也報警請警方協助。據悉，警方在5公里範圍內進行地毯式搜索，而銘銘家人也尋找到第二天凌晨，但依然一無所獲。

▲銘銘失蹤了10天，沒想到卻在工地被人發現已身亡。（圖／翻攝紅星新聞）

直到今年1月9日，黃男突然接到當地派出所電話，得知在硐底鎮的某建築工地裡，有發現一具孩子的屍體，因此他便趕緊到現場查看。經辨認，黃男確認該具屍體正是兒子的，當場淚崩。

據了解，導致銘銘死亡的是一個地鑽孔，黃男表示，雖然不知道深淺，但是地鑽孔裡是有水的。他提到，工地距離酒樓大約400－500米，之前尋找孩子的時候，已經從工地外面經過了幾次，但都沒有發現。

黃男解釋，工地沒有封起來，但工地和公路之間有一個很大的土堆，站在外面看不到工地內部，所以大家都不知道有地鑽孔，於是就沒有進入工地內尋找。據悉，事發後，工地方面目前已向遇難者家屬進行補償，案件仍在進一步調查中。

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