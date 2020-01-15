仿真實戰操演反機降　陸軍564旅「聯合兵種營」展現跨兵科戰力

軍聞社／記者林澤廷高雄報導

為使國人瞭解國軍官兵春節期間落實戰備整備的精實戰力，國防部今日辦理「國軍109年春節加強戰備媒體參訪活動」，上午空軍場次結束後，隨即轉往陸軍裝甲564旅，見證該旅藉模擬反機降作戰「仿真實戰」場景，實施縮短距離「實兵對抗」演練，展現「聯合兵種營」獨立遂行聯合作戰能力。

此次的陸軍春節加強戰備整備由裝甲564旅聯合兵種營戰備部隊執行縮短距離「實兵對抗」演練，置重點於聯合指管、防空作戰、戰場監偵、聯合火力打擊、戰車戰鬥隊攻擊，遠距狙殺，戰門隊形變換及火力追擊等課目。

操演第一階段由防空排實施雷達偵蒐暨防情傳遞，地面部隊監偵排則運用UAV無人飛行載具，在判明敵軍主力位置後，掩護後續主力發起攻擊。

操演第二階段則以M109自走砲車、CM22-120公厘迫擊砲車，實施先期火力制壓，攻擊發起則由渦輪發煙車利用發煙掩護主力CM11戰車、CM33裝步戰鬥車發起攻擊，後續由狙擊組發現敵軍指揮官後，立即實施遠程狙擊，並由反裝甲組以M1045拖式飛彈車對敵堅固工事射擊，戰車戰鬥隊配合狀況調整為戰車前導隊形，部隊採乘、下車衝鋒奪取目標，最後對潰退敵軍實施火力追擊，驗證聯兵營獨立遂行聯合作戰能力。

第四作戰區指出，為肆應未來地面防衛作戰型態，擔任本次操演單位裝甲564旅，於去年度完成「聯合兵種營」編組調整，將地面部隊朝「發揮聯合兵種協同」及「提升獨立作戰能力」方向發展，以提升指管、目獲及地空整體作戰能力，使其具備「平戰一致」，快速執行應變制變及全方位打擊任務之可恃戰力。