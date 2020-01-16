中美第一階段協議「採購6兆美商品」　大陸專家：作出很大讓步！

▲美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

中國國務院副總理劉鶴15日與美國總統川普在白宮簽署中美第一階段協議。中國承諾未來2年將向美國採購價值2000億美元（約新台幣5.98兆元）商品，協議內容涵蓋7大項目。北京一名學者對此表示，中國這次做出了很大讓步，預國未來在第二階段面對的壓力，不會比第一階段小。

根據香港「明報」報導，中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任、國務院參事時殷弘指出，中國經濟持續走低、國內需求減少的現況下，這次協議中的採購2000億美元商品，明顯超出中國所需要的。

時殷弘也分析，美國很可能之後會繼續向中國強賣商品，另一重點是將「盡可能要中國在更大廣度、深度、強度上進行結構性改革」。之後中國仍會面對不小的壓力。

▲中國國務院副主席劉鶴。（圖／達志影像／美聯社）

根據「新華社」報導，劉鶴在簽署儀式表示，中美在平等和相互尊重基礎上達成協議，驗證了中國人常說的一句話「困難並不可怕，辦法總比困難多」。協議簽署後，希望雙方共同努力，秉持平等和相互尊重的原則，嚴格遵守協議約定，照顧彼此核心關切，努力落實好協議，這既是當務之急，也是對未來雙邊經貿關係發展具有重要作用的行動。

協議範圍包括農產品、製造業產品、能源產品及周邊服務。協議內容涵蓋7大項目，智慧財產權、技術轉移、農業、金融服務、匯率、擴大貿易，以及爭端解決，將在30天後生效。

根據協議文本，2000億美元的採購清單中，中國將向美國加購近780億美元的製造業產品，包括飛機、機械及鋼鐵等；農產品及海鮮320億美元（約新台幣9560億元）；能源產品520億美元（約新台幣1.55兆元）；周邊服務約380億美元（約新台幣1.13兆元）。



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