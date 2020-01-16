缺錢女趁男友出國「賣光他傢俱」還債　倒楣男崩潰：床都沒留

▲濟南男子出差傢俱被女友賣光。（圖／翻攝自《齊魯晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

山東濟南一名男子日前到非洲出差3個月，回國前將家裡門鎖的密碼告訴了自己的女友，想不到卻收到女友發來的影片，家裡的傢俱全部不翼而飛，「連床都沒留下」，報警後案情一度陷入膠著，原來正是他自己的女友將傢俱賣光，用以償還卡費，如今警方已將女友拘留，正努力追回傢俱。

《齊魯晚報》微信公眾號報導，這位遭女友「背叛」的男子姓孫，他在去年10月份前往非洲出差前更改密碼鎖，沒有將密碼告知其他人，只在今年1月12日回國前一天，將密碼告訴自己的女友，請對方到家中打掃，「當時女友給我發了個視頻，我一看傢俱、電視、冰箱、空調、電腦等全都沒有了，連客廳裡掛的裝飾畫也不見了。我就趕緊轉機回濟南。」

孫姓男子表示，自己損失了約2萬元人民幣（約新台幣8.6萬元），然而調閱了過去15天的監視器，都一無所獲，加上社區的監視器影片只能保存兩個月，警方偵辦一度陷入瓶頸。

▲女友賣光男子傢俱還信用卡費。（圖／翻攝自《齊魯晚報》微信公眾號）

後來警方終於發現，門鎖曾被打開過，並從鎖定車輛的車主得知，對方曾在網上看到一個女網友發佈的傢俱出售訊息，並到現場將購買的傢俱運走，獲得5500元人民幣（約新台幣2.3萬元）。經過辨認，這名出售傢俱的女網友正是孫姓男子的女友。

這位「出賣」男友的女友姓于，26歲，警方在14日將其控制，她因手頭缺錢，且急需償還信用卡債務，遂將被男友家中的傢俱、家電賣了用於還款。她於15日因涉嫌盜竊罪，被警方依法刑事拘留，專案組現已落實贓物去向，正在追回。

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