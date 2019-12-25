　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲老公癱瘓在床22年，賈女始終不離不棄。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

為了親愛的丈夫和孩子，你會怎麼選擇？山東一名賈姓婦人1997年才剛結婚3年，誕下一子，沒想到一場突如其來的事故，不僅讓丈夫成了植物人，還無情地擊碎了原本溫馨的小家庭，這對當時才20多歲的她來說，猶如一場人生災難。

根據《看看新聞》報導，當時賈女一度動了輕生的念頭，是孩子給了她活下去的勇氣，但生活本就不易，漫漫路途更是前所未有的艱辛。22年來，她的照顧可謂無微不至，但丈夫至今仍癱瘓在床，生活依舊無法自理，清醒的那一天不知何時才會到來。

▲▼植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲老公發生意外時，賈女才年僅20多歲，剛結婚3年。

眼見孩子一天天長大，她又因為要照料丈夫、無法外出打工，家裡經濟狀況是愈來愈拮据。她內心明白，若是再這樣下去，這個家遲早會垮掉，因此她做了一個大膽的決定，那就是「帶夫改嫁」。

這個決定得到了夫家的理解和支持，畢竟一個女人帶著孩子，又要照顧長年臥床的丈夫，實屬不易。不過，「帶夫改嫁」前所未聞，賈女本以為沒人會接受這個苛刻的條件，所幸她遇見了為人忠厚老實的李姓男子，願意和她同甘共苦。

▲▼植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲家庭經濟每下愈況，最終賈女決定「帶夫改嫁」。

經過再三考慮，賈女同意嫁給李男，條件是必須一起照顧臥床的前夫。消息傳開後，前夫家及村民都給予支持，因為在他們眼中，賈大姐是重情重義的大好人。

如今在現任丈夫李男的支持和幫助下，賈女除了照顧前夫，也照顧年邁的前公公，因為她覺得這是自己應盡的責任。儘管未來還有很多困難要面對，但她相信，生活中只要有了勇氣和愛，就能戰勝一切困難，這個特殊家庭的日子，也一定會愈過愈好。

▲▼植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲賈女的決定獲得現任丈夫、前夫家的理解和支持，也盼未來能度過難關。

►「IG討論爆款」～超殺交換禮物來了！

ET快訊
博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜這樣回應
韓國瑜終於向高雄人道歉了　上博恩夜夜秀自嘲：韓導來囉～
4種面相天生財神臉！命理專家：「這裡好看」賺錢輕鬆容易
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了

「父母骨灰」被當垃圾丟了！5兄妹遺產大戰...爭房撕破臉

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　港警施放胡椒噴霧、拘捕多人

平安夜港多區示威！水炮車尖沙咀射水、防暴警射催淚彈　示威者破壞旺角滙豐分行

兩岸加班機「選前多2天」　台商仍憂搭不到「大家都要回去投耶」

影／逼外籍囚犯做聖誕卡？浙江印刷廠喊冤：全是中國工人生產！

王毅回顧今年外交：建交索羅門、吉里巴斯「一中更鞏固」

涉案6.4億已履行1/3！王思聰官司案和解...法院將解除限制消費令

用熱水泡腳！他一周後「整隻腳發黑截肢」　醫曝真相：糖尿病惹禍

尼泊爾警逮122位中國公民　陸證實：涉從事跨境網路詐騙

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了

「父母骨灰」被當垃圾丟了！5兄妹遺產大戰...爭房撕破臉

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　港警施放胡椒噴霧、拘捕多人

平安夜港多區示威！水炮車尖沙咀射水、防暴警射催淚彈　示威者破壞旺角滙豐分行

兩岸加班機「選前多2天」　台商仍憂搭不到「大家都要回去投耶」

影／逼外籍囚犯做聖誕卡？浙江印刷廠喊冤：全是中國工人生產！

王毅回顧今年外交：建交索羅門、吉里巴斯「一中更鞏固」

涉案6.4億已履行1/3！王思聰官司案和解...法院將解除限制消費令

用熱水泡腳！他一周後「整隻腳發黑截肢」　醫曝真相：糖尿病惹禍

尼泊爾警逮122位中國公民　陸證實：涉從事跨境網路詐騙

顫抖喊「媽媽帶我回家」…警突襲屎尿公寓　壁櫥裡驚見失蹤2年少年

植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了

2女兒休學養家…基隆爛路害工程師「一摔癱瘓」！確定國賠967萬

台灣人為啥「聖誕節」過得這麼認真？　網笑：跟日本比算隨便了

時力質疑炒地「暴利5000多萬」　鄭宏輝舉證反咬：難道黃國昌是炒地王

殲滅模擬來犯之敵　CM11戰車砲精準命中目標

嚴德發：中共肆意破壞臺海和平　國軍不求戰但不畏戰

戰術繩索翻越2層樓高貨櫃　特指部核心職能競賽提升戰力

64年前暖心誤會…北美防空司令部每年追蹤耶誕老人　孩子打爆熱線電話

聽到王景玉腳鍊敲地聲就落淚　王婉諭PO小燈泡照：我不堅強…真的好想你…

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

大陸熱門新聞

平安夜香港多區示威！　防暴警發射催淚彈

用熱水泡腳！他「整隻腳發黑截肢」

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

5兄妹遺產大戰　父母骨灰被當垃圾丟掉

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　港警施放胡椒噴霧

老公癱瘓22年！她「帶夫改嫁」新歡點頭了

12歲少女肺部破洞了…元兇竟是水

陸男拒絕當兵慘了　7大懲罰封殺

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

消防員救災吞12包子　血壓過低離職

無人機投豬瘟病毒！豬農架干擾器卻害客機失訊

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

更多熱門

相關新聞

鐵人賽摔車成癱　國賠967萬確定

鐵人賽摔車成癱　國賠967萬確定

鐵人三項路面竟有大窟窿！新北市蔡姓男子2014年間參加基隆市政府舉辦的鐵人三項競賽，結果在自行車競速項目中，摔進基隆市湖海路賽道上的大坑洞，最後頸椎骨折、下半身永久癱瘓。蔡男向基隆市府請求國賠，一審判准1025萬，二審仍判國賠967萬餘元。案經上訴，最高法院24日駁回上訴確定。

山東男赴日工作後5年娶日本正妹

山東男赴日工作後5年娶日本正妹

貓哥叼妹進窩睡　忘自己後腳癱瘓

貓哥叼妹進窩睡　忘自己後腳癱瘓

大媽團天下第一泉拍照「變身5人體噴泉」

大媽團天下第一泉拍照「變身5人體噴泉」

幼豹癱瘓志工幫按摩　牠奇蹟野放

幼豹癱瘓志工幫按摩　牠奇蹟野放

關鍵字：

植物人癱瘓改嫁山東

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

雞排妹19歲曾合作日AV片商　內幕曝光

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

閨蜜吃喜酒「東西半球全開」沒在客氣！空姐新娘炸兇器輸了

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面