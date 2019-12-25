植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了

▲老公癱瘓在床22年，賈女始終不離不棄。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

為了親愛的丈夫和孩子，你會怎麼選擇？山東一名賈姓婦人1997年才剛結婚3年，誕下一子，沒想到一場突如其來的事故，不僅讓丈夫成了植物人，還無情地擊碎了原本溫馨的小家庭，這對當時才20多歲的她來說，猶如一場人生災難。

根據《看看新聞》報導，當時賈女一度動了輕生的念頭，是孩子給了她活下去的勇氣，但生活本就不易，漫漫路途更是前所未有的艱辛。22年來，她的照顧可謂無微不至，但丈夫至今仍癱瘓在床，生活依舊無法自理，清醒的那一天不知何時才會到來。

▲老公發生意外時，賈女才年僅20多歲，剛結婚3年。

眼見孩子一天天長大，她又因為要照料丈夫、無法外出打工，家裡經濟狀況是愈來愈拮据。她內心明白，若是再這樣下去，這個家遲早會垮掉，因此她做了一個大膽的決定，那就是「帶夫改嫁」。

這個決定得到了夫家的理解和支持，畢竟一個女人帶著孩子，又要照顧長年臥床的丈夫，實屬不易。不過，「帶夫改嫁」前所未聞，賈女本以為沒人會接受這個苛刻的條件，所幸她遇見了為人忠厚老實的李姓男子，願意和她同甘共苦。

▲家庭經濟每下愈況，最終賈女決定「帶夫改嫁」。

經過再三考慮，賈女同意嫁給李男，條件是必須一起照顧臥床的前夫。消息傳開後，前夫家及村民都給予支持，因為在他們眼中，賈大姐是重情重義的大好人。

如今在現任丈夫李男的支持和幫助下，賈女除了照顧前夫，也照顧年邁的前公公，因為她覺得這是自己應盡的責任。儘管未來還有很多困難要面對，但她相信，生活中只要有了勇氣和愛，就能戰勝一切困難，這個特殊家庭的日子，也一定會愈過愈好。

▲賈女的決定獲得現任丈夫、前夫家的理解和支持，也盼未來能度過難關。

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