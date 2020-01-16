熱戀「小21歲嫩女友」…40歲男慘成ATM！1年後醒悟持刀復仇

▲40歲男熱戀小21歲女友，1年後卻將對方媽捅傷。（圖／翻攝自新晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省一位40歲男子梅興（化名）2019年初認識了19歲賈靜（化名），隨後瘋狂愛上對方，熱戀追求後成功在一起。沒想到，女友在交往期間多次稱，自己父親重病，需要錢。1年後，他終於醒悟，氣炸決定復仇，前往女友家，造成血案後被逮捕。

據《新晚報》報導，近日，牡丹江市公安局陽明公安分局陽明派出所接到轄區居民賈靜報警稱，男友梅興在其家中將她的母親黃棟捅傷了。

接警後，警員通過對相關人員的詢問、查證了解到，梅興2019年4月經人介紹認識了女友賈靜後，在一起期間對女友呵護有加。

▲凶器。（圖／翻攝自新晚報）

兩人交往期間，賈靜因父親患重病，多次向男友借錢，最多的一次達3.6萬元人民幣（約新台幣15.65萬元）。據梅興說，借的錢加上平時的花銷，他大概支出了8萬多元人民幣（約新台幣34萬元）。對此，賈靜承認，向對方借了6萬餘元人民幣（約新台幣26萬元）用於給父親治病。

臨近春節，梅興的朋友向他催債，他就前往女友家，希望能要回一些錢。但由於賈靜的父母已經離異，母親黃棟表示，對借錢的事並不知情。結果，話不投機情急之下，他情緒失控用水果刀將黃棟多處捅傷。

目前，梅興因違反《治安管理處罰法》第四十三條規定，被陽明公安分局依法處以行政拘留10日的處罰，並處500元人民幣（約新台幣2174元）罰款。

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