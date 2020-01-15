連千毅拼回家過年夢碎！搬出妻小又認錯道歉仍破功　接押庭：繼續關

▲連千毅被印上0024！密談律師1小時：想回家看妻…打溫情牌拚抗告。（資料圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市去年9月發生直播主之亂，當時主角之一的連千毅經過法院2次延押之後，檢察官經3個月多的追查後，正式將案件偵結，同時一口氣起訴27人，而連千毅總共被依照組織犯罪、槍砲、妨害自由等10罪起訴，高雄地方法院15日下午4點30分召開接押庭，晚間裁定羈押禁見3個月，同時連廣播、電視等通訊都不准使用，連千毅還押看守所，春節回家夢碎！

高雄地方法院的法官審理過後，諭知連千毅雖然坦承大部分犯行，不過他當庭承認蘭庭公司是屬於太陽會高雄分會，自己也是成員之一，所以法官認為連千毅足見影響力，甚至對證人或其他被告會造成心理壓力，再審酌他有妨害自由的前科，又是一名知名網路直播主，認為他有反覆實施恐懼的能力，所以將他裁定續押3個月，從2020年01月15日起。

檢察官調查後發現，起因是連千毅不滿一名女性網友在臉書公開批評蘭庭公司賣出的精品，同時也不滿寵物之家的老闆鄭大仁對這則貼文的回應，所以連千毅教唆底下的一名鍾姓員工，依照他的口述就在臉書發文：「連董現在是我們太陽集團的業務長小姐勸你刪文吧沒事別惹事…」、「鄭○○…你是混的很好的樣子要跟我們太陽集團的試溫度，缺沒有對象而已，好好的滿開你的寵物店，等級層次不一樣」等語，來恐嚇留言的女性網友與鄭大仁。

結果卻演變成為連千毅找人，也就是太陽會前苗栗分會長謝育全的貼身武將來開槍，還叫人聯絡不知情的第三者打電話通報110，以「青少年在寵物店附近公園聚集」，把警力支開之後開了4槍。同時教唆同夥記得刪掉直播倉庫內的監視器錄影資料。

▲連千毅。（圖／翻攝自連千毅臉書）

全案業經偵查終結，檢察官以違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害自由、強制、恐嚇、傷害、毀損、妨害公務、湮滅證據、頂替及偽證等罪嫌，起訴包含高雄分會分會長謝育全、高雄分會財務長兼業務長連千毅、鄭大仁在內之被告共27人。同時將在押之4個被告在今年1月15日移審台灣高雄地方法院。

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