法官愣了！連千毅恍神認罪「霸氣全失」答6字 　講完...法庭空氣凝結

▲連千毅15日被移審高雄地方法院，當日下午開接押庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

已經在看守所羈押近3個月的知名直播主連千毅，檢察官偵結起訴後接受移審，就在接押庭當中面對法官詢問，對於檢察官起訴的犯罪事實，有沒有什麼辯解，連千毅回答：「尊重司法審判」，當場讓法官愣住，不知道該回答什麼，經過律師討論連千毅才說除了槍砲以外，全部都認了！

連千毅來到接押庭，氣色不差，但是身型消瘦了一圈，已經不復見當初在臉書直播時的霸氣模樣，面對法官詢問是否對於檢察官在起訴書當中寫到的犯罪事實，有沒有要辯解的部分，連千毅想都沒想就說了「尊重司法判決」，法官愣了一下，臉色稍微變，不過立刻調整回來，而在一旁的辯護律師葉銘進立刻提醒連千毅，似乎答錯了話，連千毅才改口稱自己全都認了，除了槍砲彈藥管制條例這個部分，案件當中涉及的槍械都與他無關。

在接押庭當中，法官也問到蘭庭精品的成員，也就是連千毅底下的員工平常都是在哪裡聚會，連千毅回答平常聚會地點都是哪裡有喜宴或熱鬧，才會一起去，不過這時，連千毅突然間不知道怎麼了，立刻跟法官抱歉，同時間還說自己「法官不好意思，最近一兩個月很恍神」。

▲連千毅15日下午於高雄地方法院開庭。（圖／地方中心攝）

法官最後在詢問連千毅對於自己被羈押事實，有沒有要辯駁的，連千毅當場道歉，「對於這次的事件深感道歉與遺憾，對於這一次的教訓我會引以為戒，另外本人會省思改過、反省，絕不再犯，也會尊重檢察官的專業及司法審判，以及庭上法官對我的調查，懇請鈞長給我一次交保後悔的機會，如蒙恩准，深感恩澤，謝謝庭上」。

連千毅的接押庭進行大約40分鐘左右，法官宣布休庭10分鐘，等到同案其他被告一起辯答完之後再一起裁定。最後整個裁定在15日晚間9點多才開始，連千毅仍然沒有獲得交保機會，第三次延押3個月。

▲連千毅15日下午於高雄地方法院開庭。（圖／地方中心攝）

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