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韓國瑜敗選主因「官媒過度宣傳」！陸學者：台灣人擔憂投國民黨沒安全感

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▲▼ 韓國瑜回歸市政第一天 。（圖／ETtoday記者攝）

▲陸學者分析韓國瑜敗選的原因 。（圖／ETtoday記者攝）

記者邱茀濱／綜合報導

2020總統大選蔡英文狂拿817萬票成功連任後，大陸各大官媒頻頻發文表達不滿。不過，中國憲政學者陳永苗分析了韓國瑜敗選原因，認為問題出在陸媒過度宣傳韓，導致台灣多數選民覺得票投國民黨就沒有安全感，韓的形象被操作成當年的汪精衛，所以民眾才選擇蔡英文。

據《美國之音》報導，陳永苗認為，此次2020大選可以清楚地反映出美中之間的博弈，最後台灣人選擇了美國，拋棄了大陸。因為在選前，陸官媒普遍看好韓國瑜，報導韓在多項活動的氣勢上力壓對手，連選前電視辯論會的表現都勝過蔡英文。

因此，陳永苗認為，此次韓國瑜敗選的原因在於，陸媒在選前過度宣傳、大肆挺韓，讓多數民眾認為投給國民黨無法給他們帶來安全感。「你投票給韓國瑜，韓國瑜有可能就是我過去大陸黨的汪精衛，他就把台灣給賣了。我是認為說台灣的媒體和大陸民間都認為韓國瑜是大陸的人嘛，就相當於國民黨的汪精衛嘛。」

另一方面，《環球時報》日前也以「莫張狂應是蔡英文和民進黨的座右銘」為題，發布社論表示，民進黨在2018年的九合一選舉大敗後，蔡英文一度遭到黨內猛烈抨擊，甚至差點被拋棄，但不到一年半的時間，蔡英文就在黨內穩住陣腳，並高票勝選連任，「這顯然不符合西式選舉體制下通常的政黨鬥爭規律」。

▲▼總統蔡英文連任，支持者激動歡呼。（圖／路透）

▲總統蔡英文連任，支持者激動歡呼。（圖／路透）

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