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泰國出現武漢肺炎！陸客遊曼谷發燒　中國境外首宗案例

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▲中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

▲中國武漢出現新型冠狀病毒疫情，並且出現首宗境外輸出案例。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

記者王致凱／綜合報導

泰國衛生部門13日證實，一名自中國大陸赴曼谷的旅客，確定感染引起武漢肺炎的新型冠狀病毒，為中國武漢以外首宗境外確診個案。泰國衛生部表示，該名61歲女性患者正在康復中，預計能在未來數日內出院，呼籲民眾不必恐慌。

根據泰國媒體報導，泰國當局自1月3日起，在普吉島、清邁等多個機場，對來自中國武漢的旅客實施健康狀況監測，共發現12名旅客出現症狀，其中大多為流感，經隔離治療後，至今已有8人康復出院。

泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，其中一名61歲女性正在暖武里府的傳染病研究所接受治療，目前已經沒有發燒或任何呼吸道症狀，正在逐漸康復中。阿努廷表示，追蹤同航班其餘16名曾與患者有接觸的人士，結果均為陰性反應。

這是泰國首宗確診感染新型冠狀病毒肺炎案例，也是中國境外首宗確診病例。阿努廷表示，這表示泰國的病人監測識別以及治療方式有效。據悉，武漢的肉類和海鮮批發市場為這波神秘疫情的源頭，至今武漢當地已經通報患者59例，其中1人死亡。

根據世界衛生組織發表資料，武漢肺炎病毒疫情並未擴散，感染後也不一定有生命危險，傳染性或殺傷力都不如當年嚴重急性呼吸道綜合症（SARS）疫情，但仍引發一定程度公共衛生危機。

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