主動攻擊遊客！玉山國家公園鼬獾感染狂犬病　捕獲隔日病發死亡

▲玉山塔塔加遊憩區1月1日發現一隻主動攻擊遊客的鼬獾。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者黃凱翊／綜合報導

玉山國家公園在元旦當日，發現一隻主動攻擊遊客的鼬獾，捕獲後立刻送交農委會進行檢測，發現這隻鼬獾帶有狂犬病病毒，提醒民眾未來進入生態保護區時，要留意避免與野生動物接觸。

玉山國家公園13日在臉書粉絲專頁上發文表示，他們1日在塔塔加遊憩區發現一隻主動攻擊遊客的鼬獾，捕獲後由特有生物研究保育中心協助，送行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行檢測，確認這隻鼬獾帶有狂犬病病毒，且在隔日(1/2)因狂犬病發死亡。鼬獾屬於夜行性野生動物，生性膽小，不敢主動接近人類，大多是因為患有狂犬病才會主動攻擊人類。



玉山國家公園管理處也特別提醒民眾，進入生態保護區時禁止攜帶寵物進入，若是要到塔塔加遊憩區健行，則一定要將自家寵物繫上牽繩，同時避免與野生動物接觸，以免引發狂犬病等人畜共通傳染病的傳播。若不慎遭到野生動物咬傷，請立即以肥皂和大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒 後儘速就醫，並立即通報園管處(049-2773121)或各遊客中心處置。



▼108年鼬獾疫情。（圖／玉山國家公園管理處提供）

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根據統計，全球每年有近6萬人死於狂犬病，當中絕大多數發生於亞洲與非洲。目前國內疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物。疾管署指出，狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，潛伏期約1至3個月，初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難，咽喉部痙攣，並引起恐水現象(又稱恐水症)，隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況，致死率接近100%，但如能在遭動物咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。