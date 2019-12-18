iPhone SE 2外觀再曝：放回耳機孔、搭配夜幕綠

▲外傳iPhone SE 2將放回耳機孔，且將推出夜幕綠的配色。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／綜合報導

市場上一直盛傳Apple將在2020年春季發表會上推出新一代的iPhone SE 2機款，而國外一名設計師近期就在YouTube上釋出了一段渲染影片，影片中iPhone SE 2不但回歸了已拔除的耳機孔，且還配合上今年iPhone的特殊色夜幕綠，滿足大眾對於iPhone SE 2的想像與期待。

在Hubert Jarechowicz的影片中顯示，iPhone SE 2外型有可能像是上一代iPhone SE一樣，邊角較為銳利，並非圓滑的邊框。此外，許多果粉對Apple提出「放回耳機孔」的要求，也在此一影片中呈現；且iPhone SE 2可能將會走回小尺寸的手機，螢幕大小僅有4.7吋，不過仍是採用全螢幕的配置，似乎等於宣告「Home鍵」回不來了。

▼iPhone SE 2渲染圖。（圖／翻攝自YouTube）

另外，在配色選擇上，iPhone SE 2有可能會配上今年最流行的夜幕綠，讓即便是走復古感的iPhone SE 2也能擁有一部份的流行元素；另外在鏡頭方面，iPhone SE 2有可能會採用雙鏡頭的配置，讓小手機也能擁有更棒的拍照體驗。