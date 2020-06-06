▲罷韓成功，韓國瑜率市府團隊：遺憾不停被抹黑。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

國民黨高雄市長韓國瑜6日遭以93萬票罷免下台，成為史上第一人。前總統陳水扁因涉弊案遭提出罷免案，為中華民國史上第二次總統罷免案，最後不成立告終，阿扁曾針對罷韓案表示，自己在總統任內就有被4次罷免的經驗，很「切心」、不喜歡聽罷免的事，如果不滿意施政，不要再支持連任就好。

國民黨丁守中、羅世雄與親民黨呂學樟3位立委2000年以「十大罪狀」提議罷免陳水扁，為史上第二次總統罷免案，但最後立院投票結果無法通過同意罷免2/3門檻，因此公告不成立，罷免投票不予舉行。

▲前總統陳水扁曾切心喊話：反韓但不主張罷免。（資料照／記者洪靖宜攝）



陳水扁2019年12月保外就醫，被問到罷韓案，他直說，民主時代有選舉權、罷免權，但選舉就有任期，這段時間你不滿意，4年任期到就不要讓他連任，難道一定要提前來罷免嗎？「一定要這樣『忍未條』嗎，我也有這種經驗。」

陳水扁當時就舉例，韓國瑜12月1日替立委站台時曾說，「高雄人頭腦已經覺醒，民進黨如果不好好執政，高雄人會讓你下台」，這句話就像在說他自己，經過1年多，「大家看很清楚，誰沒好好執政，高雄人已經覺醒，就是要跟韓國瑜說高雄人可以讓你下台喔。」

2000年才剛上任時，國民黨不到半年就要罷免，陳水扁苦訴，就只因為公共政策意見不合，可以討論，卻動用罷免手段，任內共被罷免4次，「這是我的經驗，我就很不喜歡聽那種話，罷免成功很困難，難道一定要這麼急？」他雖然反韓但不主張罷免，「韓國瑜不好好執政，高雄人會把你下架」。

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