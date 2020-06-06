罷韓四君子記者會全文「祝韓國瑜幸福每一天」：歡迎你來高雄玩！

記者莊智勝／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免案成功，罷韓四君子6日晚間06：06召開國際記者會，罷韓提案領銜人陳冠榮登台的那一刻，更是一度眼眶泛淚，直呼這場投票不論結果與否，都是高雄人的共同勝利，並呼籲大家傾聽不同的聲音、張開雙手擁抱不同立場的人，「讓他們知道，我們心中對高雄的熱愛不比他們少！」

▲罷韓四君子召開國際記者會。（圖／ETtoday攝影中心）

「不管輸或贏，這都是高雄人的共同勝利！」陳冠榮說，高雄人經歷了許多事情，包過族群分裂、破壞，「這些毀壞、破壞，造成這些的人，拍拍屁股、一走了之，但剩下的，高雄人要一起攜手面對填補，這些2018政客留下的裂縫。陳冠榮表示，可惡的從來不是被欺騙的人，可惡的是那些詐騙者，「今天我們幫高雄出了一口氣，然而既然我們一樣愛高雄，為什麼不能張開雙手擁抱他們，聽聽、了解不同聲音，讓他們知道，我們對高雄的熱愛不比他們少。從今天開始，回家以後擁抱自己家人、擁抱不同立場的人，讓我們一起幫助高雄，從被破壞的一磚一瓦，重建起來。過去高雄有非常多討論，我曾滿心期待會帶來更多理性解決方案，然而關於交通、債務、氣爆、善款等，等到的只是抹黑、攻擊，從來不是討論解決。今天的勝利，不是代表這些人、這些是從此不能討論，今天代表高雄人、所有人對過去的狀況、一直以來面對的困境，一起坐下來討論解決，步向更好的未來，高雄人一起贏了！」

▲陳冠榮發言時眼眶一度泛淚。（圖／記者劉亮亨攝）

Wecare高雄發起人尹立表示，感謝所有人，讓高雄民主光榮在高雄再一次發光發熱，「投票可能有衝突、對立，但在結果出來時，都已經成為過去，應該攜手並進，面對接下來各種問題。」尹立分享3個重要訊息，「首先，台灣民主發展過程在今天雖然留下重要印記，但也看到台灣民主的脆弱，台灣民主與自由，在2018年成為境外勢力、特定媒體操控輿論、影響選舉的破口，希望這次罷免投票後，台灣人能更理性看待相關訊息，不要再被政客、境外訊息惡意操弄，選出不適任的人選。」

第二，尹立說，民主走到今天有一個重要的價值，人民有免於恐懼、秘密投票的權利，「這條是民主的紅線，但在罷免案這次，看到這條紅線被突破了，所以這個紅線，由監票變成監人，形成妨害秘密投票原則，希望經過這次學習，不要再發生反民主行為。」最後，尹立表示在這過程中，有許多對於陳菊前市長、前市府團隊的抹黑、造謠，希望在罷免結果確定後，這一切能夠到此為止，「另外，因為我出生家庭的關係，親友中有非常多韓粉，但既然結果出來了，雖然曾經對立，但他們都是我們的同胞、親友，未來仍要展開雙臂擁抱，以溝通代替衝突，一起成就光榮民主印記。」

▲尹立期盼在這次罷免案後，台灣人能更理性看待訊息，不要被惡意操弄。（圖／ETtoday攝影中心）

公民割草發言人李佾潔則說，每個新生命到來都要伴隨漫長等待、還有難以想像的陣痛，「現在新生命已經來了！」李佾潔認為，實踐人民權利，是通往真正自由的唯一道路，雖然這次成功了，但在這過程中仍看到罷免相關法規有很多未盡完善之處，這是接下來的任務，要讓人民更加強壯，「高雄，光榮的城市，民主的首都！」

「這是一場只能開心一個晚上的勝利！」台灣基進新聞部副主任張博洋表示，雖然明天開始市長可能會離開，但被破壞的高雄、撕裂的社會，還要靠每一個人一起修復，「不要責怪在這場戰役中曾辱罵我們的人，他們也深愛的這裡，但方式不一樣，只是過程中，遇到了教他們走捷徑，但卻不會通往康莊大道的人。」

張博洋指出，「2018年一個與中國共產黨有高度關聯的市長候選人出現在我們的城市，他帶著這樣的聲勢席捲全高雄、全台灣，甚至差點選上總統，但在2020大選中，我們擊敗了他，現在他回到高雄，我們又再度擊敗這樣的市長，這不只是高雄人對政治人物表達心聲，更是對中國種產黨say no。高雄人曾經做出錯誤的選擇，但這場選舉再次向這些政治人物證明，權力是人民賦予給你的，人民隨時可以把它收回來！從明天開始，這會是一座新的城市，歷史不會記得罷韓四君子是誰，但永遠會寫下，高雄人在6/6這天，做出我們的選擇！」

▲張博洋說，歷史會永遠寫下高雄人在6/6這天，做出自己的選擇。（圖／ETtoday攝影中心攝）

對於這一壓倒性的罷免結果，罷韓四君子坦言確實超出預期，「對韓市長，我們祝福你，雖然韓國瑜被罷免，但我們希望他能健康愉快，幸福度過每一天。最後要送給韓市長的話，雖然我們罷免你，但那是因為你不適合做市長，但你仍是台灣公民，我們邀請你，有空來看看高雄人民打造出的新高雄，歡迎你來玩！」