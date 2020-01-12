蔡英文「勝選關鍵」六都總統票狂贏580萬　狠甩韓國瑜總票數552萬

▲2020總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文2020總統連任成功，以265萬票的差距擊敗高雄市長韓國瑜，拿下史上最高票871萬票。此次的全國總選舉人數超過1900萬，而當中又以六都人數最多，佔總選舉人數69.27％，「蔡賴配」更拿下六都總統票580萬全勝，成為本次勝選關鍵之一。

本次總統大選中，「蔡賴配」總共獲得871萬票，得票率57.13％；「韓張配」總共獲得552萬票，得票率38.61％；「宋余配」總共獲得60萬票，得票率4.2％。

「蔡賴配」在台南地區獲得78萬6471票，得票率67.37％是六都之冠；國民黨「韓張配」獲得33萬9702票，得票率29.1％；親民黨「宋余配」獲4萬1075票，得票率3.51％。

台北市部分，「蔡賴配」獲87萬5854票，得票率53.65％；「韓張配」獲68萬5830票，得票率42.01％；「宋余配」獲7萬769票，得票率4.25％。

新北市部分，「蔡賴配」獲139萬3936票，得票率56.52％；「韓張配」獲95萬9631票，得票率38.91％；「宋瑜配」獲11萬2620票，得票率4.33％。

桃園市部分，「蔡賴配」獲71萬8260票，得票率54.78％；「韓張配」獲52萬9749票，得票率40.40％；「宋瑜配」獲6萬3132票，得票率4.81％。

台中市部分，「蔡賴配」獲96萬7304票，得票率56.95％；「韓張配」獲52萬9749票，得票率38.05％；「宋瑜配」獲6萬3132票，得票率4.99％。

高雄市部分，「蔡賴配」獲109萬7621票，得票率62.22％；「韓張配」獲61萬896票，得票率34.63％；「宋瑜配」獲5萬5309票，得票率3.13％。

中選會資料顯示，第15任總統、副總統選舉人人數為1931萬1105人，以六都來看，台北市選舉人數為216萬7264人，新北市選舉人數332萬1459人，桃園市選舉人數178萬755人，台中市選舉人數225萬1064人，台南市選舉人數155萬6845人，高雄市選舉人數229萬9558人。

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