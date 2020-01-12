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雖然開票結果大慘敗！　他分析「國民黨其實選得超好」

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▲高雄韓國瑜選前之夜，韓國瑜致詞。（ 圖／記者林敬旻攝）

▲學者評論國民黨其實選得不差，票數成長幅度驚人。（ 圖／記者林敬旻攝）

記者王致凱／綜合報導

2020總統大選落幕，蔡英文總統以817萬票順利取得連任，國民黨韓國瑜則僅拿到38.61％得票率、552萬張選票落敗，立委選舉方面雲林以南國民黨更是全軍覆沒。不過，學者陳方隅分析，其實國民黨表現「超級好」，總統票、不分區得票數漲幅驚人，未來「黨主席之爭」恐怕才正要揭開序幕。

美國密西根州大政治所博士候選人、華府智庫訪問學者陳方隅評論此次大選結果，稱爭取連任的總統取得比上次更高的得票數，是一件不容易的事，由於從一年前來看，是一個「很驚奇的結果」。

▼國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

▲▼國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

至於國民黨方面，他則認為國民黨「其實表現超級好」，光是總統票就比上次多了45％，不分區也成長44％，成長幅度驚人，「我不懂吳敦義為什麼要辭黨主席。」陳方隅說，韓國瑜接下來拿下黨主席之位也不意外，但要看他本人是否參選，因此黨主席之爭才正要開始。

一舉躍升為國會第三大黨的民眾黨此次不分區破10％。陳方隅認為，國民黨此次提名了幾位較為極端的統派候選人，讓上次投新黨的4％都歸位，至於光譜中間空出的位置，則由民眾黨填補上，因此這樣的結果也不太奇怪，符合政治學理論。他認為，柯文哲已經確定拿到2024大選門票，未來民眾黨在立院的投票行為應該會成為「小國民黨」。

▼2020大選後，各黨團立委席次表。（圖／ETtoday製表）

▲▼2020大選專區立委席次表。（圖／ETtoday製表）

他分席，此次立委選舉後，幾位紅統人士進入國會，幾位泛藍立委也明顯反美親中，國民黨自1950年以來的親美路線可能再也回不去了。他最後說，「台灣的民主政治能走到今天這樣，實在很不容易」、「在內外壓力之下，可以達到這樣子的『民主鞏固』成果，我們真的要給自己大大的掌聲。」

▼學者分析，其實國民黨選得超好，未來主席之爭才正要開始。（圖／翻攝自Facebook／陳方隅）

▲▼學者分析，其實國民黨選得超好，未來主席之爭才正要開始。（圖／翻攝自Facebook／陳方隅）

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