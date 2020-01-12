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社會氛圍變了！　陸學者揭「韓國瑜敗選」六大原因

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▲▼韓國瑜蔡英文。（圖／記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

▲蔡英文領先韓國瑜超過264萬票。（圖／記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

2020大選落幕，民進黨候選人蔡英文連任成功。對於此次韓國瑜敗選，廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅認為，背後主要有六大因素，其中一點是2019年台灣外部環境的變化，有利於蔡英文及民進黨選舉，「主打『主權牌』，使得台灣社會氛圍從2018年憂慮民生經濟、反對執政黨改革為主，轉變為憂慮『主權』存亡為主。」

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文開票之夜。（圖／記者李毓康攝）

在2018年的九合一大選後，韓國瑜在台灣颳起的「韓流」，國民黨也大獲全勝，但時隔一年，民進黨在2020大選大翻盤。在唐永紅看來，韓國瑜敗選有六大因素，第一是台灣社會政治生態不利於韓國瑜及國民黨選舉，而有利於蔡英文及民進黨選舉。

他具體闡述稱，當前的台灣社會「藍小綠大」、「統小獨大」、「民強國弱」，民眾國家認同嚴重疏離，不願意統一而傾向獨立，民進黨在兩岸關係性質定位及發展取向上政治正確，獲得台灣多數民眾特別是年輕世代的認同與支持，進入「政治正確」的收穫期，加之廣大庶民也只是「經濟覺醒」，尚未「政治覺醒」。

他認為，台灣多數民眾尚未認識到，當前台灣民生經濟搞不好的主要原因，就在於搞不好兩岸關係，在這種背景下，在大選中民進黨很容易操作基於統獨意識的「主權牌」，而獲得被洗腦的年輕世代的認同與支持。

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

唐永紅接著指出，第二點是2019年以來台灣外部環境變化，有利於蔡英文及民進黨選舉，「6月以來香港出現反修例事件等，讓蔡英文及民進黨撿到槍撿到炮；民進黨及其當局利用多數民眾目前不願意統一，大勢渲染『亡國感』，主打『主權牌』，這使得社會氛圍從2018年憂慮民生經濟、反對執政黨改革為主，轉變為憂慮『主權』存亡為主，這種轉變極不利於韓國瑜及國民黨選舉。」

他表示，「此外，美國擺明支持民進黨及蔡英文。今年以來台灣外部環境出現的這些變化，顯然都有利於蔡英文及民進黨選舉，而不利於韓國瑜及國民黨選舉。」

▲▼歷屆投票率。（圖／ETtoday製表）

▲歷屆投票率。（圖／ETtoday製表）

唐永紅表示，第三點是台灣媒體「綠化」，並被當局掌控不利於韓國瑜及國民黨選舉，而有利於蔡英文及民進黨選舉，結果，「假文憑」、「私菸案」、「三百萬」等不利於蔡英文選舉的事件都不克發酵，而韓國瑜的正面消息很難傳播，負面消息倒是滿天飛。

他接著說，第四是藍營分裂國民黨不團結，「宋楚瑜參選分走票源、郭台銘出走並跟柯宋合作、國民黨各派系不團結，讓其支持者難以歸隊支持韓國瑜選舉。黨主席吳敦義忙著鋪排自己的後路，輔選不力，難以整合黨內派系支持韓國瑜選舉，影響到黨組織有效發揮對韓國瑜選舉的協助作用。 」

▲▼歷屆總統得票數和得票率。（圖／ETtoday製表）

▲歷屆總統得票數和得票率。（圖／ETtoday製表）

第五點則是拿香跟拜的論述能力，有利於蔡英文及民進黨選舉。唐永紅表示，韓國瑜及國民黨觀念及思維保守，論述上拿香跟拜，行動上擔心被抹紅，這不僅讓韓國瑜掉入民進黨設定的戰場特別是「主權」戰場而難以自拔，而且讓韓國瑜本可以滿足庶民「安全」、「有錢」的訴求的優勢難以發揮。

唐永紅說，最後一點，是未兌現承諾的「落跑市長」印象，不利於韓國瑜及國民黨選舉，由於拿香跟拜擔心被抹紅，韓國瑜未能深耕大陸，未能廣泛開展兩岸城市交流合作，結果未能持續讓高雄「貨出得去、人進得來」，因而未能很好兌現讓高雄庶民發大財的承諾，結果難以擺脫「落跑市長」的帽子，也未能很好地給其他縣市庶民以選擇韓國瑜可以發大財的預期。

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