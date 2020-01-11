黃昭順粉專被出征「刷一排蓮池潭」　緊急關版…網發起活動：看妳什麼時候跳

▲黃昭順的臉書粉專被刷一排蓮池潭，目前已經找不到該粉專。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市第三選區立委選舉結果出爐，國民黨立委黃昭順敗給民進黨的劉世芳，27年的立委生涯宣告中斷，臉書粉專也因此被網友出征，不斷被洗版「什麼時候跳蓮池潭」，導致粉專緊急關版，目前已無法找到「黃昭順」的粉專，只能找到個人臉書。此外，還有網友發起「每天關心黃昭順的跳蓮池潭進度」活動，發起後立刻有2221個網友確認參加。

由於黃昭順日前與韓國瑜約定「輸了要跳蓮池潭」，這次敗選後，立刻有不少網友開始洗版。不少網友在黃昭順的粉專下留言，「跳起來」、「什麼時候要跳」、「說好要跳蓮池潭～要說到做到哦」、「什麼時候跳、記得開直播」、「記得跳河時間要公佈一下。讓大家好好觀摩您的英姿」、「請問黃委員跳潭確定的時間是？我想去幫您加油。」

▲在臉書上搜尋「黃昭順」找不到原先的臉書粉專。（圖／翻攝臉書）



事件發酵過後一個小時，黃昭順的粉專已經關版，目前無法透過臉書搜尋功能找到，只能找到黃昭順的個人臉書。不過，還有網友發起「每天關心黃昭順的跳蓮池潭進度」活動，才剛發起就有2221個網友確認參加。

不少網友在活動頁面中留言，希望黃昭順要說話算話，不要食言，「快點實現承諾喔！等著看喔」、「哈囉什麼時候要去跳蓮池潭 等你唷」、「不要說話不算話，輸了就是輸了，至少還要有點骨氣。人喔！嘴就是不要秋」。

▼網友發起關心黃昭順跳蓮池潭進度的活動。（圖／翻攝臉書）

