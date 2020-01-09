囂張！23歲賊揹30條竊盜罪　出獄偷養生館...竟優閒說bye bye

▲ 23歲張姓竊嫌遭警方逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁伊森／嘉義報導

嘉義張姓慣竊年輕不學無術，年僅23歲就在嘉義、台南等地犯下至少30起竊盜案，日前剛出獄不禁技癢，前往養生館消費時，竟趁店員上廁所時潛入店家櫃台搜刮櫃內現金，離開時還假裝若無其事跟店員說bye bye後離去，女店員隨後點數現金時發現不對勁後追出，張嫌已揚長而去。

▲23歲張姓竊嫌習慣先偷腳踏車再升級偷機車和汽車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

年僅23歲張姓竊嫌是竊盜慣犯，慣用手法是先偷腳踏車，再升級換偷機車跟汽車。張嫌日前因將偷來機車棄置於國道東山服務區，然後用以車換車方式又竊取另一部機車得逞，最後在水上分局員警與國道公路警察互相聯繫交換線索，被逮捕歸案，剛出獄仍不知悔改，缺錢就下手行竊。

▲▼23歲張姓竊嫌身上背負30多條竊盜罪 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張嫌這次養生館行竊，不僅跟女店員有說有笑，卻在離開時趁店員不注意潛入店家櫃台行竊，離開時還優閒打招呼說byebye，似乎已不在乎自己身上已經揹30多起竊盜案。

水上派出所所長謝旻廷表示，之前他在我們水上地區竊取別人腳踏車，以車易車，又竊取機車，然後行駛到國道，用機車再換另外一部機車，犯下多起連續竊盜案。

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