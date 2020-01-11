快訊／蔣萬安自行宣布當選！打敗帥勁敵吳怡農穩住藍營票倉

▲國民黨籍立委候選人蔣萬安自行宣布當選。（圖／記者李毓康攝）



記者陳涵茵／台北報導

站神蔣萬安「站」穩立委連任寶座！台北市第3選區立委選戰於11日16時投票結束，隨後進行開票，與強勁對手吳怡農戰況激烈，票數差距落在3千到8千之間，蔣萬安20時出面自行宣布當選，順利連任。

2020立委選舉台北市共有8選區，台北市第3選舉區（中山、北松山）此次由中國國民黨蔣萬安、民主進步黨吳怡農、台灣民眾黨何景榮、安定力量田方宇4人角逐。其中，又以國民黨蔣萬安與民主進步黨吳怡農兩人最受關注，被外界視為是雙帥對決。

▲國民黨立委蔣萬安穩住藍營票倉。（圖／記者李毓康攝）



▲2020大選蔣萬安低調打選戰，穩穩拼連任。



此次大戰，相較對手吳怡農來勢洶洶上遍各大節目頻道佔盡版面，蔣萬安選戰打得相當低調，專注在車掃拜票，雖此選區過去對國民黨支持率有略下降，但蔣萬安委員憑著好形象與高人氣，國會模範生光環依舊奏效，2020大選成功穩住藍營票倉順利取得連任。

截至晚間8點04分，國民黨立委候選人蔣萬安以得票率51.1％、得票數9萬5559，初次參選就備受關注的吳怡農，則以得票率45.75％、得票數8萬2453高票落馬，與蔣萬安僅僅只差了9629票。此外，台灣民眾黨何景榮4668票，得票率2.59％；安定力量田方宇998票，得票率0.55％，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

