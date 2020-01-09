看懂伊朗軍事實力！核武暫無威脅　外媒：海外代理人恐「秘密復仇」

▲伊朗最高領袖哈米尼（左）與美國總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普8日表示，他無意和伊朗開戰，呼籲伊朗共同締結和平，並強調伊朗絕不允許擁有核武。而伊朗與美國的恩怨情仇糾纏至今，究竟伊朗的軍武實力有多強呢？外媒軍事分析指出，儘管伊朗目前沒有意圖發展核武，但他們擁有一切必要的元素，加上伊朗已經宣布不再遵守核協議之後，預估該國研發核武的時間也大幅縮短成6個月；另外，伊朗最令人擔心的並非核武，而是為數眾多的「海外代理人」，加上由少將蘇萊曼尼在中東各地培植的民兵勢力。

伊朗暫無開發核武

儘管伊朗目前暫無研發核武的計畫，但自蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）死後，該國宣布不再遵守《伊朗核協議》中針對鈾濃縮的限制。此舉形同提煉濃縮鈾的離心機數量、濃縮鈾純度、研究與研發核武等活動都不受規範。英國軍事智庫「皇家聯合軍種研究院」（RUSI）表示，這大幅縮短了伊朗發展核武所需的時間，最初估計是1年，目前則為6個月。

不過，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rohani）政府所發布的聲明指出，若美國減輕制裁，這些舉措便有可能出現逆轉，伊朗也會繼續與國際原子能機構（IAEA）合作；聲明並未提及伊朗會退出協議，也沒有收回先前不會尋求核武器的承諾，仍允許國際核查人員可以檢查其核設備。

▲伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（圖／達志影像／美聯社）



15萬精銳部隊－伊斯蘭革命衛隊（IRGC）

BBC報導指出，目前粗估伊朗約有52萬3000名現役軍人，英國國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）估計，這之中包含35萬名常規陸軍，以及15萬名伊斯蘭革命衛隊（IRGC）士兵，其中蘇萊曼尼所領導的「聖城軍」（Auds Force）是伊斯蘭革命衛隊中，最精銳的一支部隊，人數約在1萬5000人，另外還有2萬名伊斯蘭革命衛隊海軍駐守在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

▲伊拉克民眾上街悼念蘇萊曼尼。（圖／達志影像／美聯社）



海外代理人的復仇

伊朗的海外軍事行動，奠基在蘇萊曼尼所培植的各國民兵組織上，其中包含黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、敘利亞阿薩德（Assad）政權與伊拉克什葉派民兵組織「人民動員」（Hashd al-Shaabi）等。美國中央情報局（CIA）前副局長摩瑞爾（Michael Morell）表示，這些勢力雖不是正式的政府組織，但他們的主要工作就是促進伊朗在各國的利益，並得到德黑蘭政府的直接支持，儘管伊朗表示不會對美國發起「公開戰爭」，但不保證這些海外勢力部會對美國發起報復攻擊。

豐富的導彈庫

伊朗8日空襲美軍在伊拉克的基地，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）表示，伊朗總共朝著聯軍基地發射22枚導彈，其中17枚擊中阿薩德空軍基地（Al-Asad airbase），另外2顆則未打中目標。

據《半島電視台》報導，伊朗擁有全中東規模最大、最多樣化的導彈庫，其短程、近程、中程飛彈可以瞄準伊朗邊界外2000公里遠的地方。美軍在伊拉克、以色列的據點都在目標範圍內。不過，伊朗導彈的準確度卻不如沙烏地阿拉伯和以色列，BBC也指，伊朗導彈系統的精細度仍不如西方。

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