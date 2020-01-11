快訊／屏東第二選區　周佳琪宣布敗選！蘇震清當選

▲屏東第二選區立委候選人 蘇震清（左）、周佳琪（右）。（圖／翻攝蘇震清、周佳琪臉書粉專）
記者陳崑福、陳羿妏／屏東報導
2020總統、立委大選告一段落，其中屏東第二選區（萬丹鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鄉、新埤鄉、枋寮鄉、東港鄉、新園鄉、琉球鄉、林邊鄉、南州鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鄉、滿州鄉、牡丹鄉、獅子鄉、春日鄉、來義鄉、泰武鄉）9搶1選情膠著，目前開票進入尾聲，而稍早，國民黨籍周佳琪宣布敗選，蘇震清當選。
不過，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。
▲屏東第二選區立委候選人 蘇震清（左）、周佳琪（右）。（圖／翻攝蘇震清、周佳琪臉書粉專）
記者陳崑福、陳羿妏／屏東報導
2020總統、立委大選告一段落，其中屏東第二選區（萬丹鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鄉、新埤鄉、枋寮鄉、東港鄉、新園鄉、琉球鄉、林邊鄉、南州鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鄉、滿州鄉、牡丹鄉、獅子鄉、春日鄉、來義鄉、泰武鄉）9搶1選情膠著，目前開票進入尾聲，而稍早，國民黨籍周佳琪宣布敗選，蘇震清當選。
不過，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。
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