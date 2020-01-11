快訊／屏東第二選區　周佳琪宣布敗選！蘇震清當選

2020總統立委大選開票中，國民黨總統候選人韓國瑜持續落後民進黨總統候選人蔡英文，且雙方差距仍不斷擴大，截至晚間6時45分，雙方差距已逾125萬票。韓國瑜原定晚間6點整抵達高雄競選總部，但卻延後近1小時，直到6時40分許才現身。現場韓粉情緒相當低落，不少人低頭落淚，但仍不離不棄，持續在現場守候，等待最終結果。