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擬徵才1.4萬人　北京環球影城拚年底「具開園條件」

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▲▼北京環球影城。（圖／翻攝北京環球影城官網）

▲北京環球影城預計2021年開園。（圖／翻攝北京環球影城官網）

記者曾俊豪／北京報導

北京環球影城預計2021年開園，除樂園內部持續趕工外，周邊各項基礎設施建設也逐步完善，力拚年底前具備開園條件，後續則將啟動徵才計畫。目前計劃招募1.4萬人，其中4000人於今年內完成，明年上半年完成另外1萬人招聘。

《北京商報》報導，北京環球度假區總裁兼總經理苗樂文指出，除了園區之外，北京環球城市大道也是重點項目之一，此處是一個大型商業綜合體，作為提供遊客餐飲、娛樂、影院以及主題購物商店等配套服務與設施，目前所有的租戶名單已經確定，預計今年上半年完成租戶協議的正式簽署。

他表示，主要施工工作力拚10月底完成，隨後會啓動相關報批工作，希望年底前讓樂園具備開源條件，至於外界關注的票價、菜單及其他產品更多信息，也將在年底前披露。

先前北京環球度假區公布七大主題景區，其中有兩個全球「獨家」主題景區，分別是「變形金剛基地」和「功夫熊貓蓋世之地」，讓北京環球影城成為全球第一個以「變形金剛」和「功夫熊貓」為IP打造的主題景區。

也因此，文章分析，環球度假區作為北京的新地標，其作用不僅是一座主題公園，而是通州文旅產業的一劑強心針，以及北京乃至於京津冀的文旅新動力。

▲▼北京環球影城。（圖／翻攝北京環球影城官網）

▲「功夫熊貓蓋世之地」是北京環球影城的獨家項目之一。（圖／翻攝北京環球影城官網）

 
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