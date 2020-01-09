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2020春運1/10啟動　估40天發送30億人次

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▲▼天津站,春運,高鐵,高鐵站。（圖／記者曾俊豪攝）

▲2020春運估計輸送30億人次。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國家發展和改革委員會副秘書長、新聞發言人趙辰昕今（9日）宣布，經多部門會商，今年春運將在10日正式啓動，2月18日結束，為期40天時間。春運期間預測全國旅客發送量將達到約30億人次，與2019年大致持平，略有增長。

大陸國務院新聞辦公室上午舉行春運專題記者會，邀請相關部門官員介紹2002年春運情況。趙辰昕指出，今年春運期間，節前客流將較為集中，高峰時段鐵路部分重點方向的運力會較為緊張，高速公路部分區段通行壓力也會比較大。

中國民用航空局總飛行師萬向東則提到，今年春運，民航旅客運輸量預計達到7900萬人次，比去年增加約8.4%，創歷史新高。至於民航春運的熱點，境內集中在北上廣深等城市和西南、東北、海南等地區，境外出行主要集中在日本、韓國、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓等周邊國家。

至於武漢肺炎疫情，交通運輸部總工程師汪洋提到，根據當地衛健委發布消息，目前一共報告59例，無死亡病例，並且已排除流感、禽流感等病原。類似疫情的出現，會影響大家春節期間出行，特別是人潮聚集的區域。

他表示，相關部門已經積極安排部署，重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨運站的消毒、監測等措施，並提醒，冬季也是流感頻發季節，呼籲大眾做好範措施。

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