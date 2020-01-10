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快訊／去年替陳其邁唱遭韓粉罵爆　詹雅雯凱道挺小英「英粉爆熱烈歡呼」

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▲詹雅雯小英選前夜開唱。（圖／記者陳家豪攝）

▲詹雅雯小英選前夜開唱。（圖／記者陳家豪攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文選前之夜10日晚間分別在台北凱道、新北、台中、高雄同時登場，小英將和副手搭檔賴清德將在凱道大合體。歌手詹雅雯去年九合一大選替當時民進黨的高雄市長候選人陳其邁演唱，卻遭韓粉罵爆霸凌。這次詹雅雯在凱道挺小英，英粉回以熱烈歡呼。

蔡英文選前造勢晚會四地同時登場，高雄場已經擠滿三十萬人，小英台北凱道造勢主辦單位不喊人數，不過線上、線下的參與人數已經超過31萬。晚間近八點，凱道及景福門已經被已經被擠爆，一旁的自由廣場不只外廣場坐滿人，就連廣場內都有超多民眾坐在地板上，張榮發紀念館旁的仁愛路也同樣擠滿人，畫面超震撼。

蔡英文台北凱道選前之夜，主持人群中有這次綠營超夯的立委候選人吳怡農，另外還有何博文、徐佳青、阮昭雄、黃貞瑜、吳思瑤等；致詞嘉賓有桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌，蔡英文也將與賴清德一同合體登台；表演團體則有打狗亂樂團、歌手詹雅雯、滅火器。

詹雅雯去年九合一大選時，替陳其邁在造勢晚會演唱，事後卻被韓國瑜支持者灌爆臉書霸凌，讓她難過落淚。這次，詹雅雯替小英選前夜開唱，現場英粉情緒相當高昂，隨著詹雅雯一起高歌，回應相當熱絡，以熱烈歡呼替詹雅雯打氣。

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