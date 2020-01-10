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顛覆傳統財金系　交大資財攜香港理大深入Fintech領域

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▲顛覆傳統財金系　交大資財攜香港理大深入Fintech領域。（圖／交大提供）

▲李正福講座教授表示，香港是國際金融產業的重要地標，其中根據香港政府評選，理工大學與業界合作最為密切，這次的跨校合作，有助交大資財系擴大推展Fintech理念。（圖／交大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國立交通大學資財系致力投入Fintech（金融科技）研究，每年均舉辦財務金融國際研討會，邀請國外知名學者集聚交流。在10日舉辦的第13屆國際研討會上，除聚焦金融科技、創業投資與投資分析，擔任主講人的香港理工大學會計金融學院首席教授Agnes Cheng也表示，將與交大深化校際合作。

▲顛覆傳統財金系　交大資財攜香港理大深入Fintech領域。（圖／交大提供）

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▲香港理工大學會計金融學院Agnes Cheng首席教授表示，將從多面向與交大深化國際合作。

「Fintech是一種新型態的工具。」Agnes Cheng首席教授認為，Fintech並非獨立的學門，應連結不同領域，促使產業創新升級。交大資財系創辦人李正福講座教授表示，每年舉辦的研討會關注風險管理、投資分析、南進政策等多元議題，就是跨出單一領域的同溫層，讓Fintech更廣泛地應用，像堆疊積木一般，疊合企業家各種創新的想法。

李正福講座教授表示，香港是國際金融產業的重要地標，其中根據香港政府評選，理工大學與業界合作最為密切，這次的跨校合作，有助交大資財系擴大推展Fintech理念，不管是學生交換、訪問學者或產學合作等層面，都很樂觀其成。

李正福講座教授補充，交大資財系核心發展Fintech，顛覆傳統財金科系的運作，堪稱該領域全國大專院校的第一品牌，不僅躍升為指考第一類組前3志願，也是交大重點科系之一。交大資財、資工、資管系共同成立Fintech中心，投入AI深度學習、區塊鏈智能合約等項目，「Fintech顧名思義整合金融與科技，跨領域的教授一起授課，能發揮互補功能。」

▲顛覆傳統財金系　交大資財攜香港理大深入Fintech領域。（圖／交大提供）

交大資財系學生參加金融創新專業競賽也屢創佳績。黃思皓教授去年底帶領團隊，參加大專校院資訊應用服務創新決賽，獲得4個分項冠軍；同年底與旅遊體驗平台KKday發展的AI區塊鏈交易平台，也獲頒全國大專院校智慧創新暨跨域整合創作競賽電商與金融科技組冠軍。

交大資財系教授也投入多項科技部的金融科技研究，包含金融科技與區塊鏈、巨量資料運算、大數據分析與資訊系統、AI智慧服務專案、AI與仿生計算等學門研究，成果優異。為了積極鏈結業界，2018年底，玉山銀行進駐交大，成立「玉山AI暨金融科技研發中心」，進行兩年逾2000萬的產學合作計畫，由玉山銀行出資在校內建構國際級的研究基地，以專線連結大數據資料庫，提供緊密的合作管道。交大資財系則讓頂尖的AI技術研發落實於金融實務，帶領國內金融產業面對Fintech的世界潮流，創造師、生、業者三贏局面。

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